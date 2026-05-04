Една дипломиране, което обединява три поколения от едно семейство, се превърна в истинска сензация – и то без да е било планирано. На 29 април Хадли Дейвис, нейната майка Мелиса Дейвис и баба ѝ Даяна Флайгър получават своите бакалавърски дипломи от Utah Valley University като част от випуск 2026. Оказва се обаче, че това съвпадение е напълно случайно.

„Говорехме си и изведнъж осъзнахме – аз завършвам! И аз завършвам! Просто така се случи“, разказва Мелиса пред местна телевизия, а дъщеря ѝ Хадли допълва: „Изобщо не сме го планирали.“

Различни пътища, една обща цел

За Мелиса това не е първата диплома – тя вече има бакалавърска и магистърска степен по английска филология. Този път обаче решава да следва нещо по-близко до личните ѝ ценности – обществено здраве.

„Разглеждах учебната програма и общественото здраве напълно съвпадаше с нещата, които ме вълнуват – като достъпа до здравословна храна“, споделя тя. „После добавиха и специализация по хранене и си казах: това е точно за мен.“

За нейната майка Даяна обаче тази диплома е първата – и сбъдната мечта след десетилетия чакане.

Мечта, отложена с 40 години

Даяна започва да учи още на 17 години, когато университетът е носел друго име. Животът обаче многократно я принуждава да прекъсва образованието си.

„Все нещо изникваше. Трябваше да започна работа на пълен работен ден и се наложи да се откажа от университета. Това беше огромно разочарование за мен“, споделя тя.

По думите ѝ, опитите да завърши продължават почти 40 години. През цялото това време тя пази малък коледен орнамент – фигурка на абсолвент с тога и шапка – като символ на своята мечта.

„Казвах си, че когато завърша, ще го сложа на елхата“, разказва тя.

Момент, който си струва чакането

Днес тази мечта вече е реалност – и то споделена с дъщеря и внучка. Мелиса признава, че се е притеснявала дали майка ѝ ще успее да завърши:

„Страхувах се, че няма да успее. А тя го направи – и сме толкова щастливи, че се случи точно в същия семестър.“

Хадли и Даяна завършват психология, а Мелиса – обществено здраве.

„Невероятно е. Като сбъдната мечта. Дори повече – изключително вълнуващо“, казва Даяна.

Историята им е доказателство, че никога не е късно да следваш мечтите си – и че понякога най-хубавите моменти идват точно когато най-малко ги очакваш.