Мет Гала не е просто бляскаво събитие с червен килим, а строго контролиран вечерен прием, който се провежда в Ню Йорк. Освен че събира знаменитости и модни икони, събитието служи като благотворителна инициатива в подкрепа на Института по костюми. Зад фасадата на лукса обаче стоят редица правила, които всички гости трябва да спазват. Едно от най-важните и строго наложени изисквания е забраната да се докосват експонатите.

Защо не трябва да се докосва нищо

По време на вечерта гостите имат възможност да разгледат изложбата, посветена на годишната тема на събитието. Въпреки това контактът с произведенията на изкуството е абсолютно забранен. Това правило не е просто формалност, а стандартна практика, целяща да предпази ценни и често незаменими обекти от повреда. Дори минимално докосване може да причини сериозни щети, особено когато става дума за деликатни материи, исторически костюми или редки артефакти. Именно затова организаторите подчертават, че посетителите трябва само да наблюдават експозицията, без физически контакт.

Последствия при нарушаване

Неспазването на това правило може да има сериозни последици. Според организаторите и кураторите на събитието, подобно нарушение може да доведе до забрана за бъдещо участие в Мет Гала. Това показва колко строго се следи поведението на гостите, независимо от техния статус или популярност.

Част от по-голям набор от правила

Забраната за докосване е само едно от няколко ключови ограничения по време на събитието. Сред останалите изисквания са забрана за използване на телефони и социални мрежи, както и стриктно спазване на предварително определената организация на вечерта. Всички тези правила имат една основна цел – да запазят ексклузивността на събитието и да защитят културното наследство, което се намира в музея.