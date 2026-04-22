Преди да се отдадете на страст с партньора си, има три неща, които определено трябва да избягвате, за да си осигурите приятно преживяване. За тях предупреди лекарката от Филаделфия Джен Кодъл, която обясни в социалните мрежи какво може да намали удоволствието от секса.

Трите забранени неща преди секс:

Лекарства за алергия

Първи в списъка са антихистамините, лекарства, често използвани за облекчаване на алергични симптоми. Според д-р Кодъл, те могат да причинят нежелана сухота, която намалява удоволствието по време на полов акт.

„Вярно е, че сексът изисква влага, което със сигурност помага, нали? Антихистамините могат да допринесат за изсушаване на вагиналните секрети. Те могат да причинят и сухота в други части на тялото, включително интимната зона“, добави тя.

Бръснене непосредствено преди секс

Второто предупреждение се отнася до бръсненето на интимната зона непосредствено преди секс. Макар че може да изглежда като добра идея, лекарят съветва да се изчака малко време между бръсненето и секса, за да се избегне кожно раздразнение.

„Не се бръснете непосредствено преди секс! Кожата може да бъде раздразнена, увредена и раздразнена, а триенето по време на секс може само да влоши нещата. Затова оставете известно време между бръсненето и сексуалната активност“, подчерта Кодъл.

Твърде много алкохол

Третият и може би най-очевиден съвет се отнася до консумацията на алкохол. Макар че една или две чаши могат да помогнат за релаксация, лекарят предупреждава, че прекаляването с него може да има обратен ефект, особено при мъжете, тъй като влияе на ерекцията.

„Винаги препоръчваме умереност, но е известно, че алкохолът понякога може да помогне за създаване на настроение. Това важи както за мъжете, така и за жените. Проблемът е, че твърде много алкохол, особено при мъжете, може да повлияе на представянето. Просто се опитайте да избягвате прекомерното пиене, което е съвет, който важи и за други аспекти на живота.“