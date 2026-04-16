Секс по време на бременност? Много двойки не са сигурни. Добрата новина е, че в повечето случаи интимността е напълно безопасна. Предпоставката е бременността да протича без усложнения и двамата партньори да се чувстват комфортно.

Гинекологът Кармина Мелхарт ясно заявява пред изданието Bild: „Като цяло, сексът по време на бременност е добър.“ Бебето е добре защитено от матката, околоплодната течност и защитната слузната запушалка. Следователно, полов акт е възможен от първия до третия триместър.

Кога изисква повишено внимание?

В случай на високорискова бременност се прилагат ограничения. Те включват кървене, скъсена шийка на матката, предлежание на плацента, преждевременно раждане, разкъсани мембрани или разширена шийка на матката. В такива случаи двойките трябва да се въздържат от секс и да потърсят медицинска помощ.

Ако няма усложнения, няма риск за бебето. „Детето е добре защитено; нищо не може да се случи“, казва Мелхарт. Оргазмите също са безвредни. Леките контракции след това обикновено са безвредни контракции на Бракстън Хикс.

Може ли сексът да предизвика раждане?

Обикновено не. Само малко преди термина простагландините, съдържащи се в спермата, могат да омекотят шийката на матката. Мелхарт обяснява: „Еякулатът, т.е. сперматозоидите, съдържа малки количества простагландини.“ Следователно, сексът понякога се счита за естествен метод за предизвикване на раждане близо до термина.

Сексуалното желание варира по време на бременност. „Някои жени дори изпитват повишено либидо по време на бременност, защото кръвообращението в тазовата област се подобрява“, казва Мелхарт. Други изпитват по-малко желание – например поради гадене или умора.

С нарастването на корема, други позиции стават по-удобни, като например каубойка.

Ако сексът е медицински невъзможен, нежността и масажът могат да осигурят интимност. Откритостта, вниманието и добрата хигиена са важни за предотвратяване на инфекции.