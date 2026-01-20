Невероятен случай привлече вниманието на целия свят. Млада жена, която вече беше бременна, успя да забременее отново - явление, толкова рядко, че би имала по-голяма вероятност да спечели от лотарията!

24-годишната Катлийн Никол Рамос Сантос преживя невероятен момент: тя забременя с второто си дете, докато вече беше бременна с първото си!

Родом от Нова Игуасу, Бразилия, младата майка казва, че необичайната ситуация се е случила през 2021 г., но досега е предпочитала да я пази в тайна. В интервю за местни медии, според Daily Star, Катлийн обясни, че интензивните симптоми на бременност са я накарали да си направи втори тест за бременност, при което е разбрала, че очаква още едно бебе.

Феноменът, известен като суперфетация, се случва, когато една жена може да бъде в овулация и да зачене друго дете, докато вече е бременна.

Снимка: iStock

В редки случаи, като този, децата дори могат да имат различни бащи:

Ултразвукът потвърди необичайната ситуация: Катлийн щеше да става майка на близнаци, но лекарите откриха, че двата плода имат една седмица разлика помежду си, което веднага превръща бременността ѝ във високорискова.

През декември близначките Маджу и Мая се родиха преждевременно, седем седмици предсрочно - в 33-та гестационна седмица. Първото момиче се роди по естествен път, а второто - чрез спешно цезарово сечение само час по-късно.

„Беше огромен шок! Родих две деца за една нощ“, каза Катлийн.

Снимка: iStock

Бебетата са били приети в интензивно отделение за три седмици, след което са били изписани.

Това прави майката една от по-малко от десет жени в историята, забременяли по време на бременност.

