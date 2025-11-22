Майка и дъщеря бременни от един мъж? Той разкри цялата истина! (СНИМКИ)

През февруари 2025 г. интернет пространството беше разтърсено от изключително нестандартно и шокиращо твърдение, идващо от света на онлайн знаменитостите. Известният ютубър Ник Ярди, който в реалния живот се казва Никълъс Хънтър, обяви във видеоклип, че е заченал деца от две жени, които са майка и дъщеря – OnlyFans модела Джейд и нейната майка Дани.

История за двойна бременност.

Мит или реалност?

Първи медийни публикации.

Според съобщението, което Ник сподели заедно с двете жени във видео, 22-годишната Джейд и 44-годишната Дани са били бременни от него с разлика от само две седмици, съобщава Hindustan Times. Джейд очаквала момиченце на име Никол, докато Дани носела момченце, което трябвало да бъде кръстено Ник-младши, съобщава NDTV.

Джейд, като говорител на нетрадиционната тройна връзка, заяви във видеото, че е „невероятно да можем да споделяме любовта си и да вдъхновяваме другите да опитат една нетрадиционна връзка“.

„Не се случва често майка и дъщеря да са бременни едновременно, камо ли от един и същ мъж“, добави тя. „Но не бихме искали нещата да са по друг начин“.

Вълна от скептицизъм

Обявлението беше посрещнато с шок и огромна доза скептицизъм. Потребителите в социалните мрежи бързо започнаха да посочват несъответствия, които подклаждаха съмненията, че цялата история е рекламен трик, целящ да генерира гледаемост.

Мнозина отбелязаха, че когато Дани потупвала корема си във видеото, се чул кух звук, което веднага навеждало на мисълта за фалшиви кореми, съобщава Hindustan Times. Други забелязаха, че Джейд не изглеждала бременна в останалите си публикации в социалните медии.

Развръзката

В крайна сметка, истината излезе наяве. В интервю с Daily Mail, Ник Ярди признава, че цялата история с бременността била измислица.

„Няма бебета. Това е просто някакъв скеч. Всъщност не е истинско“ заяви той пред изданието.

Въпреки че бременностите са фалшиви, Ярди настоява, че нетрадиционната му връзка с 22-годишната Джейд и 44-годишната Дани била напълно реална, съобщава NDTV.

