Жена ражда близнаци, като в последствие се оказва, че двете бебета имат различни биологични бащи. Възможно ли е това и как науката обяснява случилото се?

19-годишно момиче от Бразилия ражда 2 момчета, а по-късно решава да направи ДНК тест, за да разбере кой е бащата, пише бразилската медия Globo, цитирана от Times Of India.

Как разбира за двамата бащи?

Младата жена имала съмнения кой е таткото и за да е сигурна, направила тест за бащинство, използвайки материал от човека, който предполагала, че е таткото. След ДНК теста се оказало, че този мъж е баща само на едното бебе.

„Спомних си, че бях правила секс с друг мъж и го помолих да си направи тест, който излезе положителен. Бях изненадана от резултатите. Не знаех, че това е възможно, а бебетата много си приличат“, заявява майката пред бразилски медии.

Снимка: iStock

Възможно ли е?

Обяснението за тази странна ситуация е биологичният феномен, наречен хетеропатернална суперфекундация. Това е изключително рядко биологично явление, при което две яйцеклетки на една и съща жена се оплождат по отделно от двама различни мъже, в рамките на един и същи менструален цикъл.

Как може да се случи това?

жената освобождава две яйцеклетки по време на месечния си цикъл

прави секс с двама различни мъже в кратък период от време (24 часа)

и двете яйцеклетки се оплождат, но от различни партньори

„Възможно е да се случи, когато две яйцеклетки от една и съща майка бъдат оплодени от различни мъже. Бебетата споделят генетичния материал на майката, но растат в различни плаценти,“ казва д-р Тулио Жорже Франко, лекарят на жената, пред местната медия Globo.

„Въпреки че хетеропатерналната суперфекундация се случва рядко при хората, тя е често срещана при кучета, котки и крави“, гласи анализ публикуван в The Guardian. Към онзи момент са били известни едва 20 подобни случая в света.

Снимка: istockphoto.com

Друг известен случай на близнаци с различни биологични бащи е от 2016 г., когато виетнамка ражда две деца и и партнорът й се усъмнява, че е баща на едното дете. ДНК тестът показал, че майката е биологичен техен родител, но бащата е дал гените си само на едното дете.

Как се справя майката и кой отглежда децата?

През 2022 г. близнаците са на 2 години и майката споделя, че ги отглежда с един от двамата им биологични бащи, който е поел ролята на татко и на двете деца.

Вижте във видеото как изглежда Фестивалът на близнаците във Франция:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK