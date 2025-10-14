Истински ден на близнаците в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев - Русе“! Преди няколко дни болничното заведение посрещна на бял свят 3 двойки близнаци. Две от тях са момичета, а третата двойка – момчета.

Всички бебета са се родили чрез секцио и са настанени в интензивния сектор на неонатологията, където за тях денонощно се грижи екипът на отделението.

„Особено вълнуващо е, че и трите двойки са заченати чрез инвитро – символ на надеждата и силата на родителската обич“, коментират от болницата.

По-късно в интензивния сектор на неонатологията се присъединява още една двойка близнаци, които са транспортирани от Тутракан. Така болницата двойките близнаци стават общо 4.

През февруари месец във Варна се родиха естествено заченати тризнаци. Бебетата са момчета и са проплакали в „Майчин дом“ в морската ни столица. 1 на 62 500 – това е честотата на спонтанно възникналите и износени бременности с тризнаци, отбелязват от медицинското заведение, за да ни напомнят, че това е уникална рядкост в света на медицината.

Вижте във видеото как изглежда фестивалът на близнаците във Франция:

