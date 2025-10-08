Отношенията между Алла Пугачова и съпругът ѝ Максим Галкин често предизвикват полемики сред обществеността – особено в родната им Русия. Почитатели, крайни фенове и хейтъри по една или друга причина коментират детайли от личния живот на двойката, обсъждайки всичко – разликата във възрастта, действията и изказванията им.

Обсъждани са, разбира се, и двете им деца, които на 18 септември, 2025 г. отпразнуваха своя 12-ти рожден ден.

Хари и Лиза се появяват на бял свят чрез сурогатна майка - още през 2000 г. Пугачова предвидливо замразява яйцеклетки. За Максим и съпругата му близнаците стават истинско щастие.

От най-ранна възраст близнаците посещават най-добрите училища, дружат с децата на известни семейства и правят първите си, но осезаеми стъпки в творчеството. Така, още на четири години и половина, малката Лиза излиза на модния подиум.

Но децата са принудени да напуснат уредения си живот в Москва и да свикнат с нова реалност, след като баща им е обвинен, че „действа в интерес на чужди държави“.

През есента на 2022 г. Алла Пугачова взема документите им от частното училище край Москва, където обучението струва около 1 680 000 рубли годишно (34 500 лв.) за дете и всички се местят в Израел. Както тя признава по-късно, решението за преместване е взето именно заради децата – в училището започват да ги тормозят, наричайки ги „деца на шпиони“.

Установяват се близо до Тел Авив, в курортния град Херцлия. Там, недалеч от новия им дом, певицата намира подходящо частно училище за децата, където годишните разходи за обучение отново са високи.

Снимка: instagram/alla_orfey

Но ситуацията отново се променя – и на Пугачова и съпругът ѝ отново се налага да сменят обстановката. За пореден път отписват децата от училището и търсят нов дом. Този път избират Кипър. Там близнаците учат в частно международно училище, което работи по британска образователна програма, което позволява на завършващите да получат диплома и сертификати за прием в англоезични университети.

Но и това училище се оказва временно решение. Днес Лиза и Гари са ученици в Лондон и се прибират при родителите си само за ваканциите, пише руският сайт Woman.

За трудния момент, през която преминава Алла Пугачова преди известно време, вижте видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK