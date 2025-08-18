В последните години Алла Пугачова почти не се изявява публично и предпочита спокойния начин на живот. Ето защо в момента 76-годишната певица, заедно със съпруга си Максим Галкин, живее в романтична двуетажна къща в Кипър, непосредствено до средиземноморския бряг.

Двойката закупува жилището в началото на годината, когато решава да се премести от Израел , търсейки една по-непретенциозна и сигурна среда за живот.

След като голямата звезда реши да напусне Русия през 2022 г., критиките към нея значително се засилиха. Упреквана е не само за решението си, но и заради пренебрежителното отношение към сънародниците си, пише руския сайт Woman.

76-годишната звезда обаче не се интересува от слухове и успешно гради новия си живота в Кипър. Тя се е фокуситала върху грижите за здравето си и често е гост в местните клиники за пластична хирургия и салони за красота. Певицата все още се опитва всячески да се бори с признаците на стареене и на този етап успява. От снимките, които често споделя в Instagram тя изглежда в невероятна форма, дори по-млада от съпруга си – въпреки че е с 27 години по-възрастна от него.

Разбира се, визията на изпълнителката на „Арлекино“ е заслуга на лекарите. В социалните мрежи певицата често е обект на коментари заради безбройните си процедури за подмладяване.

Според специалисти, цитирани от Woman, Алла със сигурност се е подлагала на блефаропластика – процедура, която повдига клепачите. Нееднократно е поставяла и филъри, с цел да изравни макрорелефа на лицето си, както и лифтинг.

В последните години певицата вече няма проблеми и с наднорменото тегло – тъй като се смята, че се е подложила на бариатрична операция, чрез която е намалила обема на стомаха си. Вероятно често е прибягвала и до липосукция.

Специалистите обръщат внимание и на необработените кадри в социалните мрежи, които са споделени не от самата певица, а от съпруга ѝ или от нейни фенове. Факт е, че дори и на тях изпълнителката изглежда изключително добре за възрастта си.

Да си пропомним едно от посещенията на Алла Пугачова в България:

