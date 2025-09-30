Национално входно ниво по математика за учениците от 6. клас подготвят от МОН. Изпитът ще се проведе на 3 октомври. Той ще е онлайн и ще продължи 40 минути. Изследването няма статут на изпит, уточняват от МОН.

Новината за изследването изненада много родители, деца и учители. Изследването е дигитално и е с цел да се провери входното равнище по математика на ученици от 6.клас сред училищата в град София. Целта е резултатите от изследването да помогнат:

навременно да се открият затрудненията и пропуските на учениците

заедно с учителите да се работи по-активно

Какво представлява изследването?

Изследването ще се осъществи в 2 сесии. Двете сесии започват в различни часове и са последователни - 12:00 ч. и 13:30 ч. Продължителността на изследването е 40 минути.

Голяма част от задачите ще бъдат тип тест - да се посочи буквата, под която е верният отговор - от 4 възможни само един е верен. Малка част от въпросите ще бъдат със свободен отговор. Те ще изискват да се прочете внимателно условието и да се направят изчисления.

Задачите с избираем отговор са 11. Тези със свободен - 2.

Ученици със СОП могат да изберат по желание дали да се явят на изследването. Това бе разяснено на уебинар на СмарТест, свързан с изследването, вкойто участват и представители на МОН.

Защо е насочено към шести клас?

Математиката е най-трудният предмет за учениците от V до X клас. Това показват резултатите от електронна анкета сред учениците, организирана от Министерството на образованието и науката (МОН) във връзка с прегледа на учебните програми от I до X клас. В проучването на доброволен принцип и анонимно са участвали 5200 деца.

Като най-смислена петокласниците и шестокласниците възприемат дисциплината „Човекът и природата“. Независимо че определят за най-сложна математиката, те смятат, че тя развива мисленето. Въпреки това не са убедени, че ще им е полезна в живота.

Шестокласниците са в прехода от начален към прогимназиален етап. Това е и причината то да е насочено именно към тях. Целта е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика - доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори

Как ще се проведе изследването по математика?

За целта на изследването учениците/родителите трябва:

да подадат към класен ръководител информация дали детето ще ползва свое устройство - преносим компютър или ще ползва училищна техника . Ако няма достатъчно устройства - изпитът се разделя на две.

. Ако няма достатъчно устройства - изпитът се разделя на две. детето трябва да знае как да влиза в профила си в edu.mon.bg

До момента на предаване, ученикът може да коригира отговорите си.

От МОН излизат със становище, че софтуерът, който се ползва е достатъчно надежден, като разбира се, допускат появата на затруднения.

Примерен тест и как се влиза може да видите тук - след 10-ата минута.

Как шестокласниците ще влизат онлайн?

Влизането в платформата на изследването ще се осъществява с помощта на QR тест. Не се използват акаунтите в edu.mon.bg. Сканирането прави учителят.

Той въвежда в браузъра на телефона си kvestor.bg.

Влиза в профила си в edu.mon.bg.

От списъка с имена се избира това на детето.

Камерата, която се отваря, се насочва към QR кода, който се сканира

Сканирането се прави с телефон, през браузър и няма нужда от инсталиране на допълнително приложение. Квесторите влизат на сайта и оттам позволяват достъп до камерата си. Това им дава възможност да дадат достъп на учениците.

Минутите на изследването започват да текат от момента, в който се отвори тестът. След изтичане на 40-ата минута, тестът се изпраща автоматично.



Учениците могат да смятат върху листове, които след това се предават. Но за верни се считат само записаните резултати в електронния тест.

Зачита ли се оценката от изследването?

Задачите се осигуряват от Института по образование. Те са по съдържанието по математика от 5.клас. От Института изготвят и скалата, по която точките стават оценки. Превръщането на точките в оценка е напълно автоматично.



В зависимост от оценката, ученикът и учителят, по взаимно съгласие, може да запишат оценката като текуща за първия учебен срок. Ако вече е направено друго входно ниво, учителят преценява коя оценка да впише в срочните.

Какво ще стане, ако прекъсне интернетът?

При проблем с връзката или ако се наложи ученик да смени компютъра, на който работи, отговорите може да се изпратят след като се възстанови връзката. При смяна на компютъра, ще се възстановят отговорите, дадени до момента.

Ако ученик се опита да предаде тест, но не е отговорил на всички въпроси, системата ще го предупреди, че има пропуск. Тестът е един и същ за всички, но отговорите може да са в различен, разбъркан ред.



При технически проблеми учениците може да потърсят помощ от квесторите. След успешно изпращане на теста, на екрана се изписва - "Тестът е предаден. Успех!"

