Бременността оказва огромно влияние върху тялото на жената, а за Кейт Госелин бременността с близнаци, а след това и с шестзнаци, го променя завинаги.

Кейт, бившият ѝ съпруг Джон, шестзнаците и двете им по-големи близначки бяха в центъра на популярното риалити шоу „Jon & Kate Plus 8“. Днес шестзнаците вече са на 21 години, а единствената, която остава пред камера, е самата Кейт. Тя споделя откровени и простички видеа за живота си в TikTok.

Във видеопоредица, посветена на борбата ѝ с безплодието, бременността и раждането, Госелин разкри промените, през които е преминало тялото ѝ по време на бременността с шестзнаци.

„Някой ме попита дали имам трайни последствия върху тялото си от това, че съм имала шестзнаци, и отговорът е „да““, признава тя.

Заради разширяването на матката, за да побере шестте бебета, „стомахът ми беше буквално изтласкан и сплескан нагоре“, обяснява Кейт във видеото, като показва тялото си. А отдолу пикочният ѝ мехур бил „притиснат през цялото време от бебетата“.

След секциото с шестзнаците, Госелин започнала да има постоянни проблеми с пикочния мехур.

„Цял ден не можех да уринирам, а болката ставаше все по-силна и по-силна. Бях в ужасни болки – гадеше ми се, коремът ме болеше, всичко се влошаваше“, разказва тя.

В крайна сметка лекарите поставили катетър, което довело до „огромно количество урина“.

Госелин продължава: „Пикочният ми мехур беше толкова компресиран, че загуби способността си да върши това, което трябва. Това е мускул, който загуби своята еластичност.“

Тя отбелязва, че „оттогава мехурът ми никога не е бил същият. Не мога да го опиша точно, но е много различен.“

Още нещо, което Кейт нарича „може би прекалено лично“, е, че известно време след раждането започнала да изпитва „много странни, ужасни болки“ и изхвърлила „парче от нещо“. Тя го запазила и го показала на своя лекар.

„Оказа се, че в мен са останали парчета плацента, което можеше да доведе до сериозна инфекция“, споделя тя. „Мисля, че ми даде антибиотици и след това всичко беше наред.“

Дълго време след бременността мускулният тонус на Госелин бил слаб и „ходела като възрастна жена“.

Освен това имала вертикален белег от секциото, който, по думите ѝ, изглеждал „като увиснали кучешки бузи“. Впоследствие тя се подложила на пластична операция за премахване на излишната кожа.

