Употребата на презервативи често се свързва с усещането, че намалява удоволствието по време на полов акт. Много двойки смятат, че използването на презервативи променя усещанията и пречи на интимните моменти.

Това мнение обаче се счита за неправилно. Д-р Ерика, мениджър клинично обучение в DKT Indonesia, обясни, че употребата на презервативи не намалява сексуалното удовлетворение.

„Използването на презервативи е неудобно, това е често срещано предположение. Всъщност, когато става въпрос за сексуално удоволствие за една семейна двойка, най-важното нещо е умението на партньора“, каза той по време на кампанията на Сутра „Искам да използвам презервативи“ в Джакарта в петък, 13 февруари 2026 г.

Според д-р Ерика, сексуалното удоволствие се влияе от много фактори, включително комуникацията между партньорите, качеството на прелюдията, разнообразието от стимулация и продължителността на половия акт от началото до кулминацията.

Той подчерта, че презервативите не трябва да се разглеждат като бариера, а по-скоро като поддържащ инструмент. Чувството за сигурност, което те осигуряват, позволява на двойките да бъдат по-спокойни и отворени за изследване на интимните взаимоотношения без прекомерно безпокойство.

„Ако се вгледате по-внимателно, удоволствието от секса може да бъде повлияно от много неща, като например продължителността, времето от прелюдията до кулминацията. Има много начини“, обясни той.

Използването на презервативи по време на секс всъщност може да увеличи разнообразието от начини за постигане на сексуално удоволствие. Например, настоящите технологични постижения също така правят избора на презервативи все по-разнообразен.

Презервативите вече се предлагат в супертънки дизайни, текстурирани и различни други варианти, предназначени да подобрят усещането. Тези иновации могат поне да опровергаят схващането, че презервативите намаляват удоволствието.

От друга страна, освен че поддържат качеството на интимните взаимоотношения, презервативите имат три основни медицински важни функции. Първо, те действат като контрацептив за предотвратяване на бременност.

Данни на Световната здравна организация (СЗО) сочат, че ако се използват правилно и последователно, мъжките презервативи са приблизително 98 процента ефективни в предотвратяването на бременност.

При типична употреба, ефективността му е около 85 процента поради фактори на грешки при употреба.

В допълнение към предотвратяването на бременност, презервативите играят роля в защитата от полово предавани инфекции (ППИ), включително ХИВ, гонорея, хламидия и сифилис. Научно е доказано, че редовната употреба на презервативи намалява риска от предаване на тези инфекции.

„Презервативите не са само за предотвратяване на бременност, те предпазват и от полово предавани инфекции. Това е от решаващо значение, особено за дългосрочното репродуктивно здраве“, обясни той.

Трето, презервативите помагат за създаването на чувство за психологическа сигурност. Когато двойките се чувстват защитени от риска от непланирана бременност и ППИ, нивата на тревожност намаляват, което позволява по-комфортна интимност .

В този случай, правилното разбиране на функцията и ползите от презервативите може да промени схващането, че това средство намалява удоволствието по време на секс.