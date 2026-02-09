Въпреки че съжителството с любимия човек често е обред на прехода, има много известни лица, които са избрали да живеят отделно от любимите си хора. От практични избори като служебни ангажименти и приоритизиране на благополучието на децата си до просто желание за собствено пространство, тези звезди са избрали да запазят собствените си домове и независимостта си.

Звездни двойки, които не живеят заедно

След като се ожениха през 2022 г., Кортни Кардашиян и Травис Баркър не заживяха заедно. Двамата поддържаха връзката си на различни места, в отделни домове в Калабасас – според сведенията, само на един блок един от друг – за да помогнат на децата си да свкнат с новата връзка.

В епизод от 2022 г. на подкаста „Not Skinny But Not Fat“, Кардашиян сподели, че смесеното семейство вечеря всяка неделя вечер и в крайна сметка наистина иска да живее заедно. „Искаме и децата ни да се чувстват наистина комфортно...“, каза тя.

Влюбените по-късно обединиха домакинствата си след раждането на сина им Роки през 2023 г.

Снимка: Getty Images

Сара Полсън и Холанд Тейлър

Въпреки че актьорската двойка Сара Полсън и Холанд Тейлър са заедно от над десет години, двете не подценяват независимостта си. Те разделят времето си между няколко имота, като Сара споделя в подкаста „SmartLess“: „Прекарваме много време заедно, но не живеем в една и съща къща“.

Звездата, която е с 32 години по-млада от партньорката си, също сподели, че Тейлър не е била в дългосрочна връзка известно време, преди да се срещне със Сара – „Мисля, че беше прекалено да има и цялото ми „аз“ в своето пространство“, отбеляза актрисата.

Снимка: Getty Images

През 13-годишното си партньорство актрисата Хелена Бонъм Картър и режисьорът Тим ​​Бъртън намериха креативен начин да запазят свободата си, докато започнат съвместен живот. Двойката живееше в съседни къщи в Северен Лондон, които бяха свързани, след като Тим, според съобщенията, купи двата апартамента до любимата артистична вила на Хелена в квартала.

„Имаме проход. Всъщност е доста над земята, много светлина“, каза актрисата от „Fight Club“ пред „The Guardian“ през 2012 г., разкривайки, че разположението е означавало, че двойката има по една къща, а трета предлага идеалното място за игра на двете им деца. След приятелската им раздяла през 2014 г., актрисата запази удобния имот във Франкен.

Снимка: Getty Images

Гуинет Полтроу и Брад Фалчук

След сватбата си през 2018 г., Полтроу и Фалчук ​​избраха да не живеят заедно, като според съобщенията прекарваха само половината от седмицата под един покрив, за да направят прехода за децата си към новата обстановка по-лесен. В крайна сметка двойката се нанесе заедно година по-късно, но това не продължи дълго. Не дълго след това двойката споделиха, че съжаляват за избора си да останат разделени в ранния си брак.

Снимка: Getty Images

„Мисля, че по онова време наистина чувствахме, че правим правилното нещо“, каза Гуинет в подкаста си „Goop“ през 2025 г. „Но не съм сигурна, че това просто не е удължило онова нещо от рода на „не знаем какво правим“

Ашли Греъм и Джъстин Ървин

Ашли Греъм и съпругът ѝ, режисьорът Джъстин Ървин, са женени от 2010 година и заедно имат три сина, включително близнаци, родени през 2022 г. Докато в началото на брака им често поддържаха двустранен живот в различни градове - Греъм живя предимно в Ню Йорк, а Ървин работеше и живееше в Лос Анджелис - двамата си поставяха правило да не остават повече от две седмици без да се виждат, като се срещат в Ню Йорк, Лос Анджелис или организират пътувания заедно.

Снимка: Getty Images

Към 2025–2026 година обаче публично достъпните източници сочат, че семейството вече създава общ дом с трите си деца след раждането им и са по‑често заедно, въпреки натоварените графици и професионални ангажименти.

