За все повече представители на Gen Z родителството има четири лапи, опашка и купичка за храна. Не защото не искат деца, а защото сегашната реалност прави тази мечта трудно постижима. В свят на високи наеми, скъпи имоти и несигурно бъдеще, отглеждането на дете често остава далечен план, докато грижата за домашен любимец се превръща в по-достъпна форма на отговорност, близост и обич.

Тази тенденция вече има реални икономически последствия. Ветеринарните лекари оглавиха класацията „Най-добрите работни места за 2025 г.“ на Indeed – за първи път, откакто се събира тази статистика през 2019 г. Проучването оценява професиите според заплащане, устойчив растеж и гъвкавост, а една от основните причини за първото място е именно щедростта на младите „родители“ на домашни любимци, които не правят компромиси, когато става дума за здравето и комфорта на своите космати бебета.

Поколението Z също не пести средства, когато става дума за любимците им – те харчат средно с 1056 долара повече годишно за домашни любимци в сравнение с бейби бумърите.

Американците обичат четириногите си компаньони – около 45,5% от домакинствата в САЩ имат куче, а 32,1% – котка, показва доклад от 2024 г. на Американската ветеринарномедицинска асоциация. Средното домакинство харчи по 580 долара годишно за куче и 433 долара за котка. Но и тук поколение Z води убедително.

Според проучване от 2024 г. на дигиталната застрахователна компания Lemonade, поколението Z харчи средно по 178 долара месечно за своите домашни любимци. За сравнение, милениалите отделят 146 долара, поколението X – 115 долара, а бейби бумърите – 90 долара. Това означава с 88 долара повече на месец спрямо бейби бумърите или близо 17 952 долара за средната продължителност на живота на една домашна котка от 17 години.

Причината зад тази привързаност е колкото емоционална, толкова и икономическа. От 2018 до 2023 г. делът на младите възрастни в САЩ, които смятат, че е малко вероятно някога да имат деца, е нараснал от 37% на 47%, сочи доклад на Pew Research Center. Около 36% от анкетираните посочват, че не могат да си позволят финансово отглеждането на дете. Други причини включват тревоги за състоянието на света, желание за фокус върху лични цели или просто липса на желание за родителство.

Доказано е, че за много представители на поколението Z и милениалите, които се борят с тревожност, депресия и бърнаут, присъствието на животно у дома носи усещане за стабилност, подкрепа и безусловна обич.

