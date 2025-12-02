„Gen Z“, „зумъри“, „новото поколение“ — все по-често ги срещаме в медиите, в офисите, в кампаниите на брандове, в училищата и университетите. Но кои всъщност са те? Какво ги задвижва и как се отличават от поколенията преди тях?

Кои години обхваща поколението Gen Z?

Най-често Gen Z включва хора, родени между 1997 и 2012 година. Те са първото истински дигитално поколение — израснали със смартфони, социални мрежи и интернет. Те са свикнали постоянно да държат връзка помежду си в някои от каналите. За разлика от милениълите (родени 1981–1996), които помнят живота „преди интернет“, Gen Z не познават свят без него.

Защо се наричат Gen Z?

Името следва логиката на поколенията, дефинирани в САЩ:

Gen X (1965–1980)

Gen Y / Millennials (1981–1996)

Gen Z (1997–2012)

„Z“ символизира следващата вълна – поколение, което бележи край на един цикъл и начало на нов етап, белязан от технологиите, глобализацията и постоянната промяна.

Най-важното, което трябва да знаете, за Gen Z?

Истинност и прозрачност

Gen Z има изключителен усет към фалша. Те не харесват „лъскави фасади“, преиграни реклами и престорени публични образи. Те търсят автентичност — в общуването, в работата, в марките, които използват.

Свобода и индивидуалност

Това поколение вярва, че всеки има право да бъде себе си: различен, нестандартен, търсещ. Индивидуализмът не е каприз — това е ценност. Те нямат проблем да останат сами или да се лишат от приятели. Не правят драма от това. Приемат го съвсем обективно, с ясните последици какво губят, но най-вече какво печелят от това.

Грижа за психичното здраве

За Gen Z теми като бърнаут, тревожност, самоприемане и баланс между работа и живот не са табу. Те ги обсъждат открито и търсят подкрепа, когато е нужна. Да поттърсят професионална помощ в лицето на терапевт или психолог, за тях не е срамно. Това е естествено присъствие в живота и се случва точно тогава, когато е нужно.

Гъвкава работа и смисъл

Gen Z не е поколение, което „работи за заплата“. По-важно от регулярното месечно възнаграждение за тях е:

да има смисъл в работата

да има развитие

да има свободно време

да има баланс

да имат гъвкав график/хоум офис

Ако нещо не съвпада с ценностите им, те просто си тръгват. промяната не ги плачи и понякога са крайни в изборите си. Искат нещата да се случват от днес за вчера и не се страхуват да си тръгват от работни места, ако напрежението им идва в повече.

Социална ангажираност

Това поколение се интересува особено много от теми като екология, права на човека, равенство, социална справедливост. Това не са „големи думи“, а реални критерии дали един бранд или човек заслужава вниманието им. Ако говорим за инфлуенсъри от това поколение, те често са склонни да откажат да рекламират определена марка, ако тя не отговаря на моралните им ценности. Губят ли пари по този начин? Определено. Но запазват принципите си.

Прилики и разлики с другите поколения

От Millennials (Gen Y)



Millennials търсят стабилност → Gen Z търсят гъвкавост

→ Gen Z търсят Millennials помнят живота „офлайн“ → Gen Z са родени „онлайн“

→ Gen Z са родени Millennials ценят кариерното израстване → Gen Z ценят свободата и смисъла

От Gen X



Gen X са прагматични и самостоятелни → Gen Z са емоционално отворени

→ Gen Z са Gen X израстват в аналогова среда → Gen Z се развиват изцяло в дигитална среда

От Baby Boomers

С тях ги разделя цяла епоха — различна икономика, общество, технологии, темпо на живот.

Gen Z в България: с какво са различни?

Българската Gen Z има своя собствена идентичност, която съчетава глобалните тенденции със специфичните особености в България.

1. Те са практични и адаптивни

Те израстват в общество, което често е в криза — икономическа, политическа, социална.

Това прави българските Gen Z по-практични, по-предпазливи и с мисене за бъдещето, което е доста по-реалистично от това на връстниците им в Западна Европа.

2. Работят от рано

Много млади хора започват работа още на 16–18 години. Съвсем нормалноз а тях е да ходят на работа, паралелно с лекциите и упражненията им в университета. Обикновено са гъвкави и съчетават двете неща така, че никое да не пострада. Те са активни и самостоятелни и усилено търсят финансовата си независимост. Освен основната работа, често развиват и собствен бизнес - от работа онлайн до отглеждане на плодове и зеленчуци на село при баба.

3. Мечтаят да пътуват — но не непременно да емигрират

Докато милениълите масово заминаваха в чужбина, устройваха се там с работа и семейство, Gen Z често предпочит модел „живея тук, пътувам навсякъде“. Те искат да имат свободата да пътуват дори на супер екзотични дестинации, но това не означава, че непременно сменят адреса. Затова и социалните им мрежи са пълни с кадри от далечни плажове, планини на другия край на земното кълбо, но и чаша кафе от бащиния дом.

4. Те са добре информирани

Поколението активно се интересува от психология, личностно развитие, глобални проблеми, и социални каузи. Освен че трупат знания, те са и критични към това, което четат. Не вярват на всичко и сами проверяват фактите си.

5. Те са най-онлайн поколението в България

TikTok, Instagram, YouTube — това са техните медии. И не само. Всяка новопоявила се платформа минава през тяхното одобрение. Като ползват тези социални мрежи не само за забавление, но по-важното - за работа или обучение. Често не гледат телевизия и това не е техния канал за информиране.

Gen Z е поколението, което променя пазара на труда, определя тенденциите в социалните мрежи, задава темпото на модата, попкултурата и рекламата и ще бъде гръбнакът на обществото през следващите десетилетия. Те не просто влиза в света — те го преподреждат.

