През 2003 г., когато е едва на 29 години, Триста Рен става участничка в първото в историята на телевизията риалити шоу „Момата“ – версия на „Ергенът“, в което група мъже се борят за вниманието и сърцето на една жена.

Триста се включва в предаването само година след като завършва на второ място в първия сезон на „Ергенът“ от 2002 г.

25-ма са кандидатите, между които Триста трябва да избира. В крайна сметка, тя решава да даде последната си роза на Раян Сътър, бивш футболист. Връзката между двамата не само че просъществува след края на предаването, но дори води до брак – те се вричат един на друг девет месеца по-късно на тридневна, телевизионно излъчена сватба, гледана от 26 милиона зрители.

Днес Триста и Раян празнуват 23 години съвместен живот. Те живеят в къща в предградията край Денвър, където отглеждат тийнейджърите Макс (18) и Блейксли (16), както и кучето Кота.

Любовта им е като от романтичен филм – малък е шансът двойка, запознала се в риалити шоу и сгодила се след шест седмици, все още да е щастливо женена. Но при тях това е факт. А двамата споделят, че една от тайните им е, че още от самото начало са били истински отдадени на връзката.

„Бях убедена, че искам завинаги да остана с него“, казва Триста (53 г.) пред People, като добавя, че е участвала в шоуто именно с надеждата да открие любовта.

„По онова време работех като педиатричен физиотерапевт в Детската болница в Маями и също танцувах за отбора Маями Хийт,“ разказва тя, връщайки се към миналото. „Гледах телевизия, когато продуцентите на „Ергенът“ обявиха, че ще има ново риалити за запознанства. Това веднага привлече вниманието ми, защото точно в този момент бях в застой по отношение на връзките. Така че си помислих: „Защо пък не?“

Защо избира Раян

„Пишеше ми поезия. Беше професионален спортист, а аз обичам спортните натури. Караше ме да се смея и са се чувствам сигурна,“ казва тя. „Имахме толкова силна химия и виждах как той се вписва в моя живот, както и аз в неговия.“

За Сътър (51 г.), който днес работи като пожарникар, чувството е било взаимно. „Още от деня, в който тя ме избра на финала на шоуто, аз знаех, че ще бъда с нея. Нямах никакви съмнения“, споделя той.

И си спомня за емоционалната година, в която той и Триста участват романтичното риалити. „Беше като да отидеш на Луната, където всички те гледат. И ставаш известен за отрицателно време. А най-хубавото е, че и до днес срещаме хора, които помнят участието ни и казват, че историята ни им дава надежда.“

Едно обикновено семейство

„Всъщност живеем сравнително скучен живот,“ казва с усмивка Триста. „Отглеждаме децата си, а може би някой ден ще станем и баба и дядо. Но всичко, което имаме дължим на онова лудо преживяване.“

И макар и двамата да са имали редица възможности след участие в толкова голяма платформа, превърнала ги в семейство, Сътър отдава дълготрайността на връзката си на това, че са поставили децата и домашния живот пред славата.

