Още един ден в имението на любовта, който беше изпълнен с неочаквани приключения и завладяващи емоции за всеки един от участниците! Сутринта в епизод 15 на "Ергенът" 5 премина под знака на емоциите от предходната вечер – в която се състоя една от най-изненадващите до момента церемонии на розата. В резултат на нея, две дами – Марая и Кати, напуснаха преждевременно шоуто, а трета получи шанса да остане. Става дума за Санта Китана, на която Стоян връчи така мечтаната роза. Ергенът мотивира решението си с думите, че младата жена му е направила впечатление като възпитан и адекватен човек и затова иска да ѝ даде шанс да разкрие повече от своята всъщност.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Това решение породи множество емоции сред момичетата. Затова още „от ранни зори“ те бяха събрани на няколко групички да коментират случилото се. Успоредно с това, една друга група момичета проведе задушевен разговор. В центъра й беше Санта Китана, която сподели емоциите си от случилото се предната вечер. „За момента категорично съм насочена към Стоян. Забелязвам обаче, че в момента Симона държи челното място в групичката на Стоян“, заяви тя. 

Да си участник в предаване като „Ергенът“ не е никак лесно – макар и привидно да изглежда точно обратното. Участниците в романтичното риалити са поставени пред редица предизвикателства, някои от които костват дори здравословното им състояние. Нещо наистина неочаквано се случви в епизод 15 на шоуто. Тримата ергени – Кристиян, Стоян и Марин бяха изправени пред нелека задача: те трябва да се съревновават помежду си, преминавайки множество препятствия, за да спечелят привилегии и да бъдат съответно „най-богатият“ и „най-бедният“ ерген. И спрямо това, да канят дамите на индивидуални срещи.

Любопитното е, че те се появиха пред дамите в сватбени костюми – класически обувки, строги черни панталони, бели ризи и папийонки. Облекло, което по никакъв начин не кореспондира на плажа и горещите слънчевите лъчи. Облечени именно по този начин, Кристиян, Стоян и Марин започнаха да се съревновават помежду си – тичайки, пълзейки и дори прехвърляйки високи стени, изградени от чували с пясък. Целта - да се достигнат заключените в сандъци сватбени букети, които трябва да освободят. А победител е този, който пръв достигне до три букета.

Дали заради предимството на годините си или заради добрата си физическа форма, Марин стана безпрецедентният победител. Непосредствено след него беше Стоян, а накрая, до финала успя да достигне и Крис. Каква е цената, която обаче заплаща за усилията си - в едим момент той пада безпомощно на плажа и дори не успява да си поеме дъх.

Винаги усмихнатият Стоян има още поводи за усмивки – той спечели индивидуална среща със Симона. И реши да заведе избраницата си на романтична разходка сред природата - насред джунглата на Шри Ланка.

„Аз казах, че съм фен на такива неща – единствено при условие, че съм се наспала“, казва с усмивка Симона. А Стоян побърза да сподели, от своя страна, че е изключително щастлив, че е в нейната компания, защото тя е „много сексапилна жена.

Симона е леко скептична по отношение на ергена и неговата близост. И това личи в отношението ѝ към него. Нещо, което Стоян веднага усеща. И затова казва: „Вместо да се радваш, че се грижа за теб, ти само мрънкаш“, прегръщайки я и притискайки я до себе си. Малко след това обаче той направи неочакван гаф, коментирайки облеклото на своята придружителка. Вследствие на което което Симона споделя: „Понякога шегите му ми идват в повече.“

Докато останалите участници в „Ергенът“ се забавляват във взаимната си компания, или се отдават на почивка в имението на любовта, Крис е принуден да прекарва времето си в болница. След участието си в съревнованието между него и останалите двама ергени – изискващо много физически усилия, той получи силно неразположение. И буквално падна на земята, без дъх.

Снимка: bTV

Вследствие на това, бе откаран в болница. Малко по-късно, водещият Наум Шопов се включи с кратко видео, в което обясни, че Крис е получил топлинен удар - животозастрашаващо състояние, причинено от прегряване, вследствие на което тялото губи способността да се охлажда. Симптомите включват замайване, главоболие, гадене, висок пулс. Състоянието на Крис наложи той да прекара цялата нощ в болнично заведение.

Но въпреки трудностите, ергенът не забрави момичетата, които са на сърцето му – и не пропусна и самият той да се включи във видеовръзка, чрез която да ги поздрави и уведоми за състоянието си. „Вече съм по-добре“, каза той уверено. И обясни какво го е довело до това състояние. „Пречеха ми дрехите, дори и обувките. Всичко ме стягаше и заради това, както и заради силното слънце, се стигна до въпросния топлинен удар. Лекарите ми казаха, че дори и бъбреците в даден момент са ме предали.“

Снимка: bTV

След като Марин спечели безпрецедентно първото място в съревнованието между ергените, той има възможността да покани дамата на сърцето си на специална среща. Освен златния ключ за имението, той печели и правото и да се впусне в най-луксозната и високоадреналинова среща – летене с парапланер. Без колебание ергенът избира за екстремното приключение Цветелина Ненова. Тя с удоволствие прие предизвикателството: „Нямам търпение да го опитам, звучи много екстремно и вълнуващо и нямам търпение да го опитам“.

Малко по-късно двамата участници се срещат сами на плажа. Споделят един пред друг, че не се страхуват от предизвикателството – въпреки височината и липсата на опит. И очакват с нетърпение да изживеят тръпката от летенето с парапланер. Неочаквано, обаче, начинанието им се осуетява заради неблагоприятни метеорологични условия. „Проблемът не е, че аз не съм си изкарал готино, а че не успях да осигуря това за нея“, споделя разочарованието си пред камерите Марин.

Все пак, въпреки че плановете им са осуетени, и Марин и Цвети, приемат случващото се с усмивка – убедени, че „пак ще си изкарат добре.“ За тях най-важен остава фактът, че са във взаимната си компания. И планират да се разходят на фона на залязващото слънце, а малко по-късно да се отдадат на романтична вечеря – на свещи и чаша вино.

Вижте повече за "Ергенът" в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER