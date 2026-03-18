Още един ден в имението на любовта, който беше изпълнен с неочаквани приключения и завладяващи емоции за всеки един от участниците! Сутринта в епизод 15 на "Ергенът" 5 премина под знака на емоциите от предходната вечер – в която се състоя една от най-изненадващите до момента церемонии на розата. В резултат на нея, две дами – Марая и Кати, напуснаха преждевременно шоуто, а трета получи шанса да остане. Става дума за Санта Китана, на която Стоян връчи така мечтаната роза. Ергенът мотивира решението си с думите, че младата жена му е направила впечатление като възпитан и адекватен човек и затова иска да ѝ даде шанс да разкрие повече от своята всъщност.

Това решение породи множество емоции сред момичетата. Затова още „от ранни зори“ те бяха събрани на няколко групички да коментират случилото се. Успоредно с това, една друга група момичета проведе задушевен разговор. В центъра й беше Санта Китана, която сподели емоциите си от случилото се предната вечер. „За момента категорично съм насочена към Стоян. Забелязвам обаче, че в момента Симона държи челното място в групичката на Стоян“, заяви тя.

Защо обаче Илияна реагира остро на тези думи – казвайки, че Стоян се чувства уютно най-вече в нейната компания? И какво още споделиха момичетата помежду си – вижте тук:

Да си участник в предаване като „Ергенът“ не е никак лесно – макар и привидно да изглежда точно обратното. Участниците в романтичното риалити са поставени пред редица предизвикателства, някои от които костват дори здравословното им състояние. Нещо наистина неочаквано се случви в епизод 15 на шоуто. Тримата ергени – Кристиян, Стоян и Марин бяха изправени пред нелека задача: те трябва да се съревновават помежду си, преминавайки множество препятствия, за да спечелят привилегии и да бъдат съответно „най-богатият“ и „най-бедният“ ерген. И спрямо това, да канят дамите на индивидуални срещи.

Любопитното е, че те се появиха пред дамите в сватбени костюми – класически обувки, строги черни панталони, бели ризи и папийонки. Облекло, което по никакъв начин не кореспондира на плажа и горещите слънчевите лъчи. Облечени именно по този начин, Кристиян, Стоян и Марин започнаха да се съревновават помежду си – тичайки, пълзейки и дори прехвърляйки високи стени, изградени от чували с пясък. Целта - да се достигнат заключените в сандъци сватбени букети, които трябва да освободят. А победител е този, който пръв достигне до три букета.

Дали заради предимството на годините си или заради добрата си физическа форма, Марин стана безпрецедентният победител. Непосредствено след него беше Стоян, а накрая, до финала успя да достигне и Крис. Каква е цената, която обаче заплаща за усилията си - в едим момент той пада безпомощно на плажа и дори не успява да си поеме дъх.

Какво се точно се случи с Крис? И защо Елеонора възкликна с уплаха: „На финала на играта стана нещо потресаващо за мен. И аз съм абсолютно безсилна да направя каквото и да е“? Вижте повече тук:

Винаги усмихнатият Стоян има още поводи за усмивки – той спечели индивидуална среща със Симона. И реши да заведе избраницата си на романтична разходка сред природата - насред джунглата на Шри Ланка.

„Аз казах, че съм фен на такива неща – единствено при условие, че съм се наспала“, казва с усмивка Симона. А Стоян побърза да сподели, от своя страна, че е изключително щастлив, че е в нейната компания, защото тя е „много сексапилна жена.

Симона е леко скептична по отношение на ергена и неговата близост. И това личи в отношението ѝ към него. Нещо, което Стоян веднага усеща. И затова казва: „Вместо да се радваш, че се грижа за теб, ти само мрънкаш“, прегръщайки я и притискайки я до себе си. Малко след това обаче той направи неочакван гаф, коментирайки облеклото на своята придружителка. Вследствие на което което Симона споделя: „Понякога шегите му ми идват в повече.“

В крайна сметка, въпреки пререканията, двамата остават очаровани и завладени от красотата на природата около тях. Дотолкова, че дори решават да „се гмурнат във водите на водопада. А Стоян придобива смелост и дори сваля част от дрехите на Симона. Как реагира младата жена на тази постъпка и докъде стигна флиртът им, вижте тук:

Докато останалите участници в „Ергенът“ се забавляват във взаимната си компания, или се отдават на почивка в имението на любовта, Крис е принуден да прекарва времето си в болница. След участието си в съревнованието между него и останалите двама ергени – изискващо много физически усилия, той получи силно неразположение. И буквално падна на земята, без дъх.

Вследствие на това, бе откаран в болница. Малко по-късно, водещият Наум Шопов се включи с кратко видео, в което обясни, че Крис е получил топлинен удар - животозастрашаващо състояние, причинено от прегряване, вследствие на което тялото губи способността да се охлажда. Симптомите включват замайване, главоболие, гадене, висок пулс. Състоянието на Крис наложи той да прекара цялата нощ в болнично заведение.

Но въпреки трудностите, ергенът не забрави момичетата, които са на сърцето му – и не пропусна и самият той да се включи във видеовръзка, чрез която да ги поздрави и уведоми за състоянието си. „Вече съм по-добре“, каза той уверено. И обясни какво го е довело до това състояние. „Пречеха ми дрехите, дори и обувките. Всичко ме стягаше и заради това, както и заради силното слънце, се стигна до въпросния топлинен удар. Лекарите ми казаха, че дори и бъбреците в даден момент са ме предали.“

Какво още сподели Крис и как реагираха дамите в имението – вижте тук:

След като Марин спечели безпрецедентно първото място в съревнованието между ергените, той има възможността да покани дамата на сърцето си на специална среща. Освен златния ключ за имението, той печели и правото и да се впусне в най-луксозната и високоадреналинова среща – летене с парапланер. Без колебание ергенът избира за екстремното приключение Цветелина Ненова. Тя с удоволствие прие предизвикателството: „Нямам търпение да го опитам, звучи много екстремно и вълнуващо и нямам търпение да го опитам“.

Малко по-късно двамата участници се срещат сами на плажа. Споделят един пред друг, че не се страхуват от предизвикателството – въпреки височината и липсата на опит. И очакват с нетърпение да изживеят тръпката от летенето с парапланер. Неочаквано, обаче, начинанието им се осуетява заради неблагоприятни метеорологични условия. „Проблемът не е, че аз не съм си изкарал готино, а че не успях да осигуря това за нея“, споделя разочарованието си пред камерите Марин.

Все пак, въпреки че плановете им са осуетени, и Марин и Цвети, приемат случващото се с усмивка – убедени, че „пак ще си изкарат добре.“ За тях най-важен остава фактът, че са във взаимната си компания. И планират да се разходят на фона на залязващото слънце, а малко по-късно да се отдадат на романтична вечеря – на свещи и чаша вино.

Как протече срещата между двамата участници и защо, в крайна сметка, Марин остана разочарован от своята дама, споделяйки: „Цвети е прекрасно момиче, но ми идва малко неекспресивна. Не виждам емоция, пламък в нея“, гледайте тук:

