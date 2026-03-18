Кучето седи пред нас, гледа с широко отворени очи и – почти задължително, накланя глава. Всеки собственик на домашен любимец е запознат с този жест, който изглежда сладко, почти като молба.

Но какво всъщност стои зад него? Изследователите са открили някои отговори.

Кучетата разбират до 200 команди

Ясно е, че кучетата комуникират с нас по много начини. Те могат да научат до 200 команди и съобщава Petbook. И вероятно, накланяйки глава, те се опитват да ни кажат нещо.

През 2021 г. изследователи от университет в Будапеща провеждат първото подробно изследване, свързано с характерния кучешки навик. Те анализират видео записи и провеждат полеви експерименти с 40 обучени кучета.

Резултатът: кучетата, които били запознати с определена играчка или името на предмет, накланяли главата си по-често. Звуковият стимул играел ясна роля в това поведение.

Интересно било също, че всяко куче предпочитало една и съща страна. Особено забележими били така наречените „езиково-надарени“ кучета, които проявявали това поведение по-често. А сред всичко участници особено успяло да се отличи куче от породата Бордър коли, което правилно разпознало 54 различни играчки.

Внимание, памет, объркване?

Според изследователите кучетата накланят глава, когато нещо е особено важно за тях – в опита си опитват да слушат по-внимателно, или когато са леко объркани, също като хората. Възможно е също по този начин да формират образ в съзнанието си или да си припомнят нещо от миналото.

И още един любопитен факт - хората засилват това поведение. Често те дават похвала или лакомство на любимците си, именно когато те стоят в тази поза. Кучето забелязва това и съответно я показва по-често.

Сигнал за проблем

Ако кучето държи главата си наклонена постоянно, без да му се говори, това може да е свързано със сериозен проблем и дори болест.

Причината често е в сетивото равновесие, което се намира в ухото, както при хората. Ако е нарушено, това може да доведе до световъртеж, гадене, повръщане или потрепване на очите. Особено засегнати са по-възрастните кучета. Те могат да страдат от вестибуларен синдром, при който ухото и мозъкът не са достатъчно кръвоснабдени.

Паразити или чужди предмети в ухото също могат да предизвикат необичайната поза. А в някои случаи може да става дума и за епилепсия или инсулт. В такива ситуации, кучето трябва да бъде веднага заведено при ветеринар.

Във видеото - трогателната история на едно куче, което се придвижва с помощта на протези:

