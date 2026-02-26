Едно малко симпатично куче от приют за бездомни животни спечели хиляди сърца - само с една сладка усмивка.

Приютът за животни в Южна Каролина сподели публикация във Facebook с три снимки на едногодишната Били Джийн, която си търсеше дом. Снимките мигновено впечатлиха потребителите на социалните мрежи и бяха бързо разпространени. В резултат на това, кученцето скоро бе осиновено.

Публикацията от 17 февруари събра над 10 000 харесвания, повече от 2 500 споделяния и стотици коментари от хора, които пожелаха да осиновят кученцето и да му дадат нов дом.

От приюта не пропуснаха да разкажат и историята на Били Джийн. Оказва се, че тя е била предадена, след като възрастният ѝ собственик се е преместил в дом за възрастни хора със специализирани грижи.

Преди това тя е живяла само със стопанина си и не е била около други животни – нещо заради което се е почувствала много уплашена, когато е попаднала в приюта.

Снимка: facebook/MarionCountySCAnimalShelter

„По време на теста с други кучета Били беше много напрегната, трепереше. Беше очевидно, че никога не е била близо до друго животно. След това наблюдение тя бе изведена от общия терен за игра заради собствената ѝ безопасност, както и тази на останалите кучета“, отбелязват от приюта.

Редица проучвания показват, че „приютите за животни могат да бъдат стресиращи места за кучетата“ и че „социалната изолация вероятно е един от компонентите, допринасящи за това.“

Затова Били Джийн постепенно е била приобщавана към своите „съквартиранти“.

Снимка: facebook/MarionCountySCAnimalShelter

Същевременно, както се оказало, кученцето не изпитвало страх от хората. „Тя обича хората, много е нежна и покорна с тях, а усмивката ѝ става огромна, когато идват идват да я видят“, допълват от организацията.

Затова не е никак случайно, че тя бързо е успяла да намери нов дом - вероятно от любител на животните, който не е могъл да устои на печелившата ѝ усмивка.

А как едно куче бе спасено у нас - от бавна и мъчителна смърт, вижте видеото:



