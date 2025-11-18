Кучето, което се превърна в интернет сензация - двойникът на анимационния герой Снупи, става все по-популярно в онлайн пространството.

Куче, което се превърна във феномен

Макар Снупи да е бийгъл в комиксите, реалният му двойник се оказа от съвсем различна порода. Това е Бейли - мини овчарска порода (Sheepadoodle), чието пухкаво бяло лице, черни ушички и малък черен нос удивително напомнят на емблематичния герой от комиксите Peanuts.

Как Бейли взриви интернет

Популярността на Бейли се увеличи, след като в социалните мрежи се появи снимка, на която се вижда, че е досущ като Снупи. Потребителите бързо го обявиха за „живата версия“ на героя, а профилът му в Инстаграм набра десетки хиляди последователи за кратко време.

Каква порода е всъщност?

Бейли е мини овчарска порода — комбинация от староанглийска овчарка и мини пудел. Типичните представители на тази порода:

са средни на размер – около 45 см височина

достигат приблизително 15–18 кг;

имат пухкава, къдрава козина, която ги прави да изглеждат почти като анимационни герои

Интересното е, че въпреки приликата, Снупи от комиксите е бийгъл — значително по-нисък и с различни пропорции.

Защо прилича толкова много на Снупи?

Комбинацията е контрастна - бяла муцуна, черни уши и кръгъл нос. Това е почти огледално копие на Снупи. Меките, пухкави форми и големите очи допълват усещането, че истинското кученце все едно е излязло от анимационен филм.

Малко за характера на породата

Те са изключително дружелюбни, умни и игриви кучета — перфектни за домашни любимци в семейства с малки деца. Бейли е точно такъв - спокоен нрав и любвеобвилност, което още повече допринася за симпатията към нея онлайн.

Кое е най-високото куче в света - вижте във видеото.

