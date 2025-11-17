Трагичният инцидент с прегазеното куче Мая разтърси обществото в България. Жестокото деяние, заснето на видеокамери и довело до евтаназия на животното, предизвика вълна от протести и повдигна въпроси не само за хуманното отношение към животните, но и за морала на хората, чиято професия е да спасяват живот.

По този повод в седмичната анкета на Ladyzone.bg ви питаме: Има ли значение професията на човек за отношението му към животни и към хора? Ето час от отговорите, които получихме:

„И гробар да е, такова отношение е недопустимо“.

„С животните трябва да се отнасяш по-добре, отколкото с хората“.

„Този човек не бих позволила да лекува както мен, така и близките ми“.

„Хората имат повишени очаквания за това колко са емпатични лекарите“.

Въпреки общото възмущение, се появи и по-уравновесен глас: "Всеки отговаря за себе си" – напомняне, че действията на един човек не трябва да хвърлят сянка върху цяла гилдия.

Развитието по случая с кучето Мая

След като случаят бързо се разпространи в общественото пространство, последва силна реакция:

Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за проявена жестокост към животно чрез прегазване. Д-р Цоневски е с повдигнато обвинение и му е наложена парична гаранция от 5000 лева.

Военномедицинска академия (ВМА), където мъжът е бил специализант по гръдна хирургия, временно го отстрани от длъжност след силния обществен натиск.

Стотици граждани организираха протест под надслов „Справедливост за Мая“ пред ВМА, където оставиха каишки в памет на загиналото животно.

Повече гледайте във видеото.

