Есента официално настъпи, а с нея и най-вкусната и ароматна традиция – приготвянето на зимнина. Всяко българско семейство има своя ритуал за консервиране на сладка, туршии и разбира се, царицата на зимната трапеза – лютеницата.
Ароматът на печени чушки, домати и патладжан се носи от балконите и дворовете, но когато стане дума за точната рецепта, всяка домакиня има своята, пазена в строга тайна.
Някои залагат на повече сладост, други – на лютивост, а трети се кълнат в идеалната плътност. А екипът на Ladyzone.bg ви пита:
Слагате ли мòрено в лютеницата?
За да разберем каква е тайната рецепта на случайни минувачи в центъра на столицата, първо разказваме какво е мòрено. Оказва се, че това е диалектизъм.
Тази дума е част от местния говор в Североизточна България, като най-често се среща в Разградско и Търговищко, но може да я чуете и в други съседни райони.
Хората там използват тази дума в разговори между местни хора, на пазари или в разговори за готварство и зимнина. В писмени източници може да намерите думата в диалектни речници. Това са специализирани речници, които събират думи от различни български говори.
Рецепти за лютеница
Част от отговорите, които получихме в нашата седмична анкета са:
- „Зависи от лютеницата!“
- „Без патладжан! Това не е традиционно.“
- „Не съм приготвяла от поне 20 години. Купувам готова.“
- „Син домат ли? Не, не слагаме в нашето семейство“.
Как българите в София приготвят лютеница - вижте във видеото тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK