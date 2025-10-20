Един чудесен сладкиш за есенните сутрини или следобеди с чаша кафе – мек, нежен и сочен. „Жадната монахиня“ или известен още като „Жадната калугерка“, ще ви върне в детството, а приготвянето – не отнема много време в тази вариация.

Продукти:

6 яйца

250 г брашно

1 бакпулвер (ако е от 10 г, сложете 1 опаковка и половина)

220 г захар

За сиропирането:

120 г захар

25 г какао

80 г масло

300-350 мл вода

Приготвяне:

Разбъркайте яйцата с миксер и започнете да добавяте захарта, докато се получи пухкава смес и захарта се разтвори. Смесете брашното с бакпулвера и ги пресейте. Започнете да добавяте от брашното и разбъркайте добре. Изсипете сместа в предварително намазана с олио и брашно тава. За количеството смес е подходяща тава с диаметър 26-28 см. Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса с горен и долен реотан за около 30-40 минути до суха клечка.

Приготвяне на сиропа – сложете всички съставки в малка тенджера или касерола да заврят. Варене 5-6 минути и отстранете от котлона, за да изстине, като разбърквате от време на време.

Изпеченият сладкиш и сиропа трябва да изстинат напълно, преди да залеете. Когато сладкишът изстине, нарежете на квадратчета, така че когато изсипете сиропа, той да поеме течността. След сиропиране оставете поне 1-2 часа да поеме, след което може да дегустирате.

Ако наистина харесвате сиропираните сладкиши, ви предлагаме и видеорецепта за тирамису:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK