Преди ден станахме свидетели на ужасяващ инцидент – мъж прегази улично куче в столичен квартал. Човекът, който, оказа се е лекар от Военно Военномедицинска академия, не само че е отказал да окаже първа помощ на животното, но и просто е избягал от мястото на инцидента с автомобила си.

В резултат на това кучето Мая умира, а кварталът губи своя любимец – за когото полага грижи от 14 години.

Случилото се предизвика широк обществен отзвук. А Софийска районна прокуратура вече е образувала досъдебно производство - законът предвижда от 1 до 5 години лишаване от свобода, както и глоба до 5 хиляди лева.

Силно възмутени са и служителите в приюта за бездомни животни в Горни Богров „Animal Rescue Sofia“. И не пропуснаха да изразят своето мнение и позиция в социалните мрежи.

„Днес няма да публикуваме красиви снимки на весели кучета. Няма да разказваме за спасени животи. Няма дори да се впускаме в историята на Мая, която срещна "човек". И "лекар"... Не можем обаче да не се запитаме - докога?“

Снимка: bTV

Така започва публикацията на организацията. И във всеки неин ред се долавя възмущение, граничещо с гняв. „Колко пъти шепа хора ще протестират и подписват петиции, заради поредния случай на изключителна жестокост към животно, без нищо да се промени? Колко още безнаказана смърт ни чака, докато най-сетне държавата ни се събуди? И по-важното - докато се събуди обществото ни?“

И са убедени, че фрази от рода на: „Голяма работа, просто едно куче" и "Толкова много по-важни неща има, вие сте се загрижили за едно животно"? категорично не трябва да бъдат произнасяни.

Симо – един малко плах и леко смешен агент

Служителите на „Animal Rescue Sofia“, за съжаление, често се сблъскват с подобни инциденти с животни. Наскоро те споделиха историята на „деликатния и мил“ Симо.

Той е на около две години и идва в приюта след като в началото на септември го блъска кола. През първите дни е „ни жив, ни умрял“, заради тежка черепно-мозъчна травма.

Любопитното е, че човекът, който забелязал кървавата купчинка на шосето, първоначално го взема за умрял и го подминава. После обаче размислил и се върнал - за късмет на Симо. И така, под грижите на лекарите, кучето постепенно се връща към живота.

Днес той е напълно здрав и „окомплектован“ с ваксини, обезпаразитен, с паспорт и чип и е готов да започне нов живот. Но не живот на улицата. Готов е да открие живота на истинско куче – с верен приятел до себе си.

И ако Симо има втори път шанса на своя страна, много вероятно е скоро да намери своя дом!

Чрез видеото да си припомним гражданската позиция и протестите на хората, загрижени за животните:

