Тревожна вълна от нападения на мечки, като само в рамките на една седмица са регистрирани три фатални случая. Властите и експертите отдават растящата агресия на животните на климатичните промени и намаляването на популацията в някои региони.

В рамките на седем дни в Япония бяха убити трима души при съмнения за нападения от мечки. Инцидентите са поредното доказателство за рязкото увеличаване на конфликтите между хора и диви животни в страната, като властите прогнозират рекорден брой смъртни случаи за тази година.

Трагични инциденти с мечки

Един от най-шокиращите случаи е в област Ивате, където възрастен мъж, който е събирал гъби в гората, е бил намерен мъртъв.

Снимка: iStock

„Подозираме, че е бил нападнат от мечка въз основа на драскотини“, коментира официален представител, разследващ смъртта на възрастния мъж, съобщава People.

В друг, отделен инцидент, отново в същата област, полицията е открила тялото на мъж, за когото се предполага, че е бил нападнат от мечка, като местни медии съобщават, че главата и торсът му са били разделени.

Третият случай е от област Нагано, където 78-годишен мъж е открит мъртъв със следи от нокти по тялото. Въпреки че полицията подозира нападение от мечка, точната причина за смъртта все още се разследва.

Растящата опасност

Снимка: iStock

Тези трагични събития следват и други публични инциденти. Само преди дни, мечка нахлу в супермаркет в град Нумата, ранявайки двама мъже. Очевидци разказват, че животното е изглеждало объркано и е преминало през секциите с риба и суши, преди да избяга.

Според Министерството на околната среда на Япония, между април и септември тази година, 103 души са били ранени при нападения от мечки в цялата страна. С трите нови предполагаеми смъртни случая, общият брой на загиналите от април насам достига поне шест.

Защо мечките нападат?

Снимка: iStock

Япония е дом на два вида мечки – азиатската черна мечка и по-голямата Усури кафява мечка. Експерти обясняват рязкото увеличаване на срещите и атаките с няколко фактора, сред които климатичните промени и намаляването на популацията в някои селски райони, което води до по-често навлизане на животните в обитаеми зони в търсене на храна.

Нарастващата опасност налага местните власти да призовават населението да бъде изключително бдително, особено при посещения в гористи местности.

Припомняме, че само преди няколко месеца в България бяха подадени сигнали за черен леопард на свобода в Шуменска област. Притесненията на хората започнаха да нарастват, с което и коментарите в социалните мрежи и интернет. Дивото животно се разхождаше на свобода, като достигна границите на съседката Румъния, а по-късно беше забелязано и в други райони на България. По този повод в една от седмините анкети на Ladyzone.bg ви питахме: Къде смятате, че се укрива дивото животно – ето какви отговори получихме:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK