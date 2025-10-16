Някои от домашните любимци са наистина ревниви – и са склонни да се намесват в най-интимните моменти на своите стопани. Това се отнася особено за кучетата, които стигат дори до там активно да защитават стопанина си от „опитите“ на партньорите им.

Това е проблем, за който малцина собственици на кучета говорят открито. Но специалистите обясняват какви са причините за подобно поведение, какво могат да направят стопаните и дали наистина е по-добре кучето да бъде изведено от стаята в моментите на интимност.

Причините

Съществуват различни причини защо кучето смущава стопаните си с лай и виене по време на полов акт. Често те се чувстват отговорни за единия от участниците и искат да го защитят. Други възприемат собственика си като своя собственост или просто не са сигурни какво се случва.

Разбират ли кучетата какво се случва

Не е съвсем ясно установено. Възможно е да възприемат половия акт се вид като нападение. Според проведени наблюдения, мъжките кучета показват това поведение по-често от женските.

Кучетата възприемат езика на тялото, звуците и миризмите. И ако си мислим, че те ‘се срамуват’ и знаят точно какво става, това е резултат от човешка проекция.

Поставяне на граници

Все пак различните кучета реагират по различен начин, категорични са експертите. Някои остават напълно спокойни, други напускат стаята, а трети смятат, че трябва да са там и да внимават какво точно се случва.

Ето защо, в подобна ситуация, е важно именно стопаните да дадат на кучето необходимата яснота чрез твърди, но любящи граници.

Снимка: iStock

Какво да направим

В повечето случаи проблемът не се появява изведнъж, а се развива с времето. Затова е добре домашния любимец да бъде обучаван още от малък, че не може да присъства навсякъде и винаги и че виенето или скимтенето не му носят внимание.

Добре е и кучето да бъде незабавно изведено от леглото или от стаята, в момента, в който прояви нежелано поведение към партньора. Крайна сметка то не може да осъзнае интимността между стопаните – която като цяло е стресираща за него.

Три неща, които спасяват интимния живот

Кучето трябва да бъде научено, че не може да следва стопанина си във всяко помещение. Така по-лесно ще се научи да остане навън в моментите на интимност.

че не може да следва стопанина си във всяко помещение. Така по-лесно ще се научи да остане навън в моментите на интимност. Ритуали – удачно е да поставим одеяло пред вратата на спалнята, на което кучето да легне, когато вратата е затворена.

– удачно е да поставим одеяло пред вратата на спалнята, на което кучето да легне, когато вратата е затворена. Специализирана помощ от треньор на кучета, който може целенасочено да промени поведението на животното, преди то да се утвърди.

А кое е кучето, което може да смята като истински математик - вижте във видеото:



