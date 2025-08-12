Шестгодишно дете с огромна смелост се изправи пред куче, за да спаси малката си сестра. Това му донесе 90 шева по лицето и предизвика реакцията на стотици хора в социалните мрежи.

Подобни истории за срещи с агресивни кучета не са рядкост по света. Това напомня колко важна е темата за здравето и безопасността.

Някои кучета се оказват опасни точно като подводните течения – тихи, невидими на пръв поглед, но способни да предизвикат огромни проблем, точно когато най-малко очаквате. И често породата или външният им вид не издават нищо за това, което се крие зад спокойния поглед.

Едно от най-важните неща при среща с улично куче е да се запази спокойствие и да се избягват действия, които могат да провокират агресия, съветват от международната организация за защита на животните FOUR PAWS.

Снимка: Reuters

Не бива да бягате или да правите резки движения, тъй като това може да активира ловния инстинкт на животното.

Вместо това е добре да се отдалечите бавно, без да гледате директно в очите на кучето.

Ако кучето продължава да се приближава, може да се използва разсейващ предмет – например бутилка с вода или лакомство, хвърлено встрани.

Как да предпазим децата си от улични кучета?

Снимка: iStock

Научете детето да стои спокойно – да не ;бяга и да не маха с ръце, защото това може допълнително да провокира кучето.

Обяснете му какво представлява поза „дърво“ – да застане неподвижно, със спуснати ръце до тялото, поглед встрани и спокойна стойка.

Без директен поглед в очите на кучето – животните често възприемат това като предизвикателство.

Да не се опитва да гали или храни непознати кучета – дори да изглеждат дружелюбни.

Да се отдалечава бавно и тихо – без резки движения и в посока, противоположна на кучето.

Да разпознава предупредителните сигнали – стегната поза, настръхнала козина, показани зъби, ръмжене.

Да потърси помощ от възрастен – ако се чувства застрашено

Да знае безопасни маршрути – където няма струпване на бездомни кучета.

Да не носи храна на открито – миризмата може да привлече вниманието на животните.

Да използва училищна или спортна чанта като щит – при нужда да постави предмет между себе си и кучето, без да го удря.

Историята на две изоставени кучета вижте във видеото ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK