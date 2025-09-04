Тишината у дома понякога може да тежи. Съгласни ли сте? А промяната в подобни моменти е силно желана. Уютът вкъщи може да бъде допринесен от някое малко пухено същество. И не, не от нова плюшена играчка, а от истинско куче.

Ако имате нужда от компания вкъщи или искате да си вземете домашен любимец, но това, че живеете в апартамент ви спира, време е да преосмислите тази ситуация. Може би е подходящ момент да се сдобиете с куче.

Защо куче?

Кучето е най-верният съквартирант, сочи Hello. То може да ви събужда вместо аларма, да ви чака с радост всеки път, когато отворите вратата на дома си, и да ви изкарва навън, дори когато времето е мрачно. С него дните ви ще се подредят по нов начин.

Златна възраст

Това са годините след пенсиониране, когато човек има повече свободно време за себе си, пътувания, хобита и семейството. Нарича се „златна“, защото се приема като време за заслужена почивка и наслада след дълги години работа.

Период на разцвет – може да се използва и преносно за етап в развитието на дадена област.

Какво казват специалистите?

„По-малките породи са по-лесни за гледане – ядат по-малко и не се нуждаят от часове тичане“, обяснява ветеринарът д-р Жаклин Бристър.

В тази статия ще видите ко иса едни от най-спокойните и дружелюбни породи. Те могат да ви бъдат приятна компания, а единственото, от което се нуждаят е кратка разходка и много любов.

7 породи кучета, които могат да живеят в апартамент

1. Кавалер Кинг Чарлз шпаньол

Снимка: iStock

Американският киноложки клуб описва тези кучета като „мила, нежна и лесно привързваща се“ — идеални спътници, които обичат другите животни и непознати, но най-много обичат стопаните си. Те са спокойни и лесни за гледане, и макар да имат нужда от кратка разходка, са щастливи да подремнат до вас на дивана.

2. Грейхаунд

Снимка: iStock

Грейхаундите са спокойни и непретенциозни — макар да се славят със скоростта си, вкъщи са истински мързеливци, които най-много обичат да спят. Те изискват малко повече движение от Кавалера, но рядко дърпат каишката и са много послушни навън.

3. Английски Булдог

Снимка: iStock

Една от най-благите породи кучета е булдогът. Той се нуждае от около 30 минути разходка дневно и обича бавния ритъм на живот. Вярно е, че има специфични белези – плоско носле, кожни и дихателни проблеми, но с добра грижа за него може да бъде прекрасен приятел.

4. Дакел

Снимка: iStock

Сърцат, игрив, умен, предан и закачлив — идеален за хора, които търсят забавен компаньон, но не искат дълги разходки — около 20–30 минути дневно са напълно достатъчни.

5. Той Пудел

Снимка: iStock

Той пуделите са едни от най-интелигентните кучета. Те са лесни за обучение, активни и игриви, но не изискват постоянна активност. Освен това, почти не оставят козина, което ги прави гениален избор, ако не обичате косми из къщи.

6. Басет Хаунд

Снимка: iStock

Спокойни, нежни и истински пухкави красавци — басетите обичат лежерния начин на живот и дават допринасят за чувството за уют вкъщи. Те не са енергични и предпочитат кратки разходки пред дълги дистанции, което ги прави чудесен избор за по-спокоен ритъм на живот.

7. Бийгъл

Снимка: iStock

Бийгълите са активни, любопитни и изключително социални. Те не са маратонци, но обичат ежедневни разходки, в които да следват всякакви миризми. С тях улиците и алеите се превръщат в приключение, а веселият им характер ги прави чудесна компания.

Историята на две изоставени кучета може да видите ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK