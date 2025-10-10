Ново мащабно изследване, обхващащо над 400 хиляди души, показва, че липсата на сексуален опит през целия живот не е рядко явление. То е факт и е тясно свързано с личностните черти, здравето, социалните фактори и дори с генетиката.
Особено сложна картина се наблюдава при мъжете!
Изследването, проведено в няколко европейски държави и Австралия, е от важно значение, тъй като сексът не е само личен въпрос. Той влияе на социалните отношения, психичното здраве и дори може да въздейства върху обществените структури.
Как е проведено изследването
Учените анализират данните на 405 117 британци на възраст между 39 и 73 години, както и на 13 500 възрастни от Австралия.
Набляга се на 251 характеристики („фенотипа“), включително психично здраве, когнитивни способности, социални връзки, употреба на наркотици и физически параметри. Под внимание е взето и влиянието на външни фактори като съотношението между половете и нивото на доходите.
Образован, самотен и не употребява алкохол
Това е портретът на човек без сексуален опит.
В британската извадка около 1% (3 929 души) съобщават, че никога не са имали сексуални контакти. Тези хора се различавали значително от сексуално активните по следните параметри:
- Социални и емоционални черти - по-често се чувстват самотни, напрегнати и нещастни. Почти нямат близки доверени лица и поддържат ниски контакти със семейството.
- Здраве и поведение - консумират по-малко алкохол, не пушат и използват ограничено мобилни телефони. Мъжете също така показват по-ниска физическа сила, например при ръкостискане.
- Интелект и образование - средно тези хора имат по-високо ниво на образование и генетични маркери, свързани с висок коефициент на интелигентност.
- Фактори на средата - Мъжете, които никога не са имали сексуален опит, по-често живеят в региони, където броят на мъжете е по-голям от този на жените, както и в райони с високо неравенство на доходите.
- Генетика – Най-впечатляваща е връзката с генетичните фактори, които отговарят за интелекта, образованието и неврологичните нарушения в развитието като например аутизма.
Какво означават тези резултати
Сексуалното въздържанието може да доведе до психологически страдания и дори до социални рискове - например радикализация в така наречените „инсел“ (incel) общности. Това са интернет-групи на мъже, които живеят без секс против волята си и в които обидата към обществото и жените може да прерасне в опасна идеология.
От еволюционна гледна точка липсата на секс представлява възможен биологичен „задънeн път“, тъй като тези хора не оставят потомство.
Как ще се развиват в бъдеще сексуалните отношения между хората в условията на високи технологии - във видеото:
