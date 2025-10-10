Ново мащабно изследване, обхващащо над 400 хиляди души, показва, че липсата на сексуален опит през целия живот не е рядко явление. То е факт и е тясно свързано с личностните черти, здравето, социалните фактори и дори с генетиката.

Особено сложна картина се наблюдава при мъжете!

Изследването, проведено в няколко европейски държави и Австралия, е от важно значение, тъй като сексът не е само личен въпрос. Той влияе на социалните отношения, психичното здраве и дори може да въздейства върху обществените структури.

Как е проведено изследването

Учените анализират данните на 405 117 британци на възраст между 39 и 73 години, както и на 13 500 възрастни от Австралия.

Набляга се на 251 характеристики („фенотипа“), включително психично здраве, когнитивни способности, социални връзки, употреба на наркотици и физически параметри. Под внимание е взето и влиянието на външни фактори като съотношението между половете и нивото на доходите.

Образован, самотен и не употребява алкохол

Това е портретът на човек без сексуален опит.

В британската извадка около 1% (3 929 души) съобщават, че никога не са имали сексуални контакти. Тези хора се различавали значително от сексуално активните по следните параметри:

Социални и емоционални черти - по-често се чувстват самотни, напрегнати и нещастни. Почти нямат близки доверени лица и поддържат ниски контакти със семейството.

- по-често се чувстват самотни, напрегнати и нещастни. Почти нямат близки доверени лица и поддържат ниски контакти със семейството. Здраве и поведение - консумират по-малко алкохол, не пушат и използват ограничено мобилни телефони. Мъжете също така показват по-ниска физическа сила, например при ръкостискане.

- консумират по-малко алкохол, не пушат и използват ограничено мобилни телефони. Мъжете също така показват по-ниска физическа сила, например при ръкостискане. Интелект и образование - средно тези хора имат по-високо ниво на образование и генетични маркери, свързани с висок коефициент на интелигентност.

- средно тези хора имат по-високо ниво на образование и генетични маркери, свързани с висок коефициент на интелигентност. Фактори на средата - Мъжете, които никога не са имали сексуален опит, по-често живеят в региони, където броят на мъжете е по-голям от този на жените, както и в райони с високо неравенство на доходите.

- Мъжете, които никога не са имали сексуален опит, по-често живеят в региони, където броят на мъжете е по-голям от този на жените, както и в райони с високо неравенство на доходите. Генетика – Най-впечатляваща е връзката с генетичните фактори, които отговарят за интелекта, образованието и неврологичните нарушения в развитието като например аутизма.

Какво означават тези резултати

Сексуалното въздържанието може да доведе до психологически страдания и дори до социални рискове - например радикализация в така наречените „инсел“ (incel) общности. Това са интернет-групи на мъже, които живеят без секс против волята си и в които обидата към обществото и жените може да прерасне в опасна идеология.

От еволюционна гледна точка липсата на секс представлява възможен биологичен „задънeн път“, тъй като тези хора не оставят потомство.

