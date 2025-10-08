Есента носи не само красиви багри, но и редица предизвикателства за здравето и безопасността на домашните ни любимци. Международната организация за защита на животните "Четири лапи" напомня за потенциалните рискове на сезона и предлага няколко лесни съвета за правилна грижа за опашатите ни приятели.

Съвет 1: Гъбите - привидно апетитно лакомство, но всъщност опасни

Хладното време и влажната почва през есента благоприятстват растежа на гъбите, които могат да бъдат смъртоносни за кучетата. От фондацията напомнят на собствениците на домашни любимци да бъдат наблюдателни по време на разходка или в играта сред купчина листа и да не позволяват на домашния ви любимец да яде каквито и да било гъби - дори такива, които са безобидни за хората.

Съвет 2: Лятото може и да си е отишло, но кърлежите и паразитите остават

Кърлежите могат да оцелеят и на температури до 7°C (44°F). А особено благоприятна среда за тях са районите около гори, води и ливади. Използвайте препарат за защита от кърлежи или обстойно преглеждайте кучето си след всяка разходка.

Освен кърлежите, акарите са още един вид опасни паразити, за които трябва да внимавате. Ларвите им могат да заразят кучето ви, смучейки кръвта му. Това води до алергична реакция, която предизвиква сърбеж - кучето ви постоянно ще чеше и ближе засегнатото място. Избягвайте ливади, полета и градини, както и особено влажни и осветени от слънцето места или се консултирайте с ветеринарния ви лекар за подходящите превантивни мерки за вашето куче.

Снимка: Four Paws

Съвет 3: Студ и влага - честа причина за дискомфорт по време на разходка

Най-уязвими в този случай са възрастните кучета и тези с по-къса козина или по-малко количество подкосъм. Международната организация за защита на животните препоръчват да използвате подходящо облекло, което ще предпази опашаткото ви от студа и няма да пречи на подвижността му. Съобразете и времетраенето на разходките. По-добре повече, но по-кратки, отколкото по-малко, но по-дълги, в които кучето ви прекарва повече време седейки или лежейки, отколкото в движение.

Съвет 4: В тъмното включваме фаровете на колелата, уверете се, че домашният ви любимец също е забележим

Ако излизате с кучето си по-късно следобед, от международната организация за защита на животните организацията напомнят да се уверите, че четириногият Ви приятел е видим в тъмното, за да предотвратите инциденти. Използвайте светлоотразителни нашийници или жилетки - в зависимост от дължината на козината. Уверете се, че вие също сте видими в тъмното.

Следвайки тези няколко съвета, може да сте спокойни, че сте подготвени за есента, а вашият домашен любимец може да се наслади на сезона в безопасност и комфорт.

Снимка: iStock

