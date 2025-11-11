Кучето е едно от най-верните същества, които съпътстват човека от хилядолетия – то е символ на преданост, любов и безусловна вярност. Но, за съжаление, не всички хора оценяват тези качества и често може да бъдем свидетели както примери на изключителна доброта, така и ужасяващи прояви на жестокост към животните.

Разликата между двата типа хора е огромна. Едните носят светлина и надежда, а другите – болка и страдание. А изключително важно е да осъзнаем, че отношението към животните говори много за това какви сме в своята същност – и носим ли в себе си истинска човечност.

В последните дни станахме свидетели на две крайни ситуации – главните герои в които са Мая и Сахара, бездомни кучета, всяко със своята съдба и късмет.

Кучето Мая – жертва на бездушие или небрежност

Поредно свидетелство за жестокост към животно е случаят отпреди ден, разиграл се в столичния квартал „Разсадника“. Улични камери запечатват момент, в който мъж прегазва с автомобила си бездомно куче, след което бяга от местопроизшествието.

Мая може и да живее на улицата, но всъщност тя е любимка на хората от квартала. Вече 14 години те ежедневно те се грижат а нея – хранят я, построили са ѝ малка колибка, а децата обичат заедно да се впускат в игри.

Но, всичко се променя за часове. Мая не само, че е прегазена, но и не ѝ е оказана каквато и да е първа помощ. Вместо да се опита да спаси кучето, шофьорът на колата си тръгва. Хора от блока обаче разпознават извършителя – тове е 29-годишен мъж от Северна Македония, който впоследствие прави пълни самопризнания. А най-куриозното в случая е, че мъжът е лекар във Военномедицинска академия (ВМА).

Хората в квартала искрено страдат. Освен че се налага да се сбогуват с Мая, те трябва и да обяснят на децата си защо вече няма да могат да играят с нея.

По случая Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство. Законът предвижда от 1 до 5 години лишаване от свобода, както и глоба до 5 хиляди лева.

Кучето Сахара – спасено от пустошта

Съвсем различна е ситуацията, разиграла се нейде из междуградските пътища на България. Едно изоставено и крайно изплашено животинче е спасено. Благодарение на човечността и грижата на Валерия Георгиева, позната от участието си в романтичното риалити „Ергенът“.

„Намерих я изнемощяла. Беше на предела на силите си. Изоставена в нищото, на място наподобщващо пустиня. Наоколо нямаше нищо - може би това е била целта: да умре бавно и мъчително. Освен това бременна и неспособна да оцелее сама още дълго, камо ли да се погрижи за бебетата си“, пише Валерия в Instagram профила си. „Първоначално се опита да избяга от мен, но се предаде в ръцете ми. Нямаше сили да се съпротивлява и може би знаеше, че бях единствената ѝ надежда…“

Младата жена и за секунда не се поколебава да помогне на животното – завежда го във ветеринарна клиника, където ѝ дава и името Сахара.

„Сахара е още бебе, едва на 6-7 месеца, но въпреки това до няколко дни ще трябва да се грижи за своите бебенца. На ехографа се виждат три, но има вероятност да има още. Прекалено късно е за кастрация, за съжаление. Ако бременността не беше толкова напреднала, можехме да я кастрираме и да ѝ спестим мъките, както и да предотвратим раждането на още кученца на фона на целия ужас“, споделя още Валерия.

И добавя, че понякога това „да нямаш късмет“ се оказва по-голям късмет. Защото Сахара вече е на сигурно място, където ще се погрижат за нея и поколението ѝ.

Още за инцидента с животното в столичния квартал "Разсадника" - вижте във видеото:



