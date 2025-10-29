Лекарката бе намерена мъртва в спешното отделение, малко преди да приключи смяната й. Според информация, появила се в публичното пространство, един от колегите й я намерил, след като чул, че алармата на телефона й звъни непрекъснато, без да спира.

Лекарите в Румъния потънаха в траур, след като д-р Щефания Сабо умира внезапно, само на 37 години, съобщава румънската ProTV.

37-годишната Щефания Сабо е била специалист по обща хирургия. Тя е започнала смяната си в понеделник вечерта и трябвало да напусне дежурството си в 8:00 сутринта. След консултации с няколко пациенти, лекарката се оттегля в кабинет в спешното отделение, където обикновено си почива. Към сутринта алармата на телефона й звъни настойчиво и неин колега влиза, за да види какво се случва. За съжаление, я намира безжизнена.

Последните снимки на д-р Щефания Сабо

Една от последните снимки на младата лекарка е кадър, на който е с официална прическа. Кадърът има над 600 харесвания. Лекарката е с вечерна червена рокля с бюстие и грим, подходящ за специално събитие.

Към друга от последните си снимки починалата лекарка споделя повече за работата си.

"Всеки ден в болницата носи ново предизвикателство, нова история, нова мечта за спасяване. Медицината не е само лечение и диагностика, но и сърце, съпричастност и готовност да бъдеш подкрепа там, където е най-необходима. За нас всеки пациент е цяла вселена."

Кадърът е от работна обстановка, където д-р Сабо попълва документи. Чашата й е с надпис, който гласи, че така изглеждат чудесните лекари.

Д-р Щефания Сабо - нападната от колежка по време на операция

Преди няколко години д-р Сабо е споделяла шокираща случка, в която един от колегите й я нападнал по време на операция. Според информацията, появила се в публичното пространство, на 06.03.2020 г. по време на интервенция на 86-годишен пациент с тумор на дебелото черво и хепатит С възникна внезапен конфликт между лекарите, при който колега удря Щефания.

"В момент на нервност, доведен до крайност, д-р Паун извади електрокаутера от пациента и ме удари с него по лявата ми ръка, причинявайки кървяща рана."

