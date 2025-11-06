Тъй като бившият принц Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън са изправени пред големи промени в личния си живот. Досега двамата поемаха грижите за кралските кучета на покойната кралица Елизабет Втора. Ето какво ще се случи с домашните любимци, след като принца бъде лишен от кралските си титли и резиденция.

В изявление пред The ​​Independent от 31 октомври, Бъкингамският дворец потвърди, че коргитата на бившата двойка, които преди това са принадлежали на кралица Елизабет, ще останат с тях, след като се изнесат от Кралската ложа в Уиндзор.

Двамата живееха заедно в големия дом в продължение на много години, въпреки развода си през 1996 г. Очаква се обаче Сара сега да се премести в собственото си жилище и да „изгради самостоятелен живот“.

Сара и Андрю приютили Санди и Мюик след смъртта на кралицата през 2022 г. Покойният монарх била любителка на животните, особено на конете и кучетата, и е притежавала повече от 30 коргита и „дорги“ кръстоски през живота си. Мюик и Санди били единствените двама, които я надживели, и присъствали на погребението ѝ на 19 септември 2022 г.

През октомври Сара отдаде почит на кралицата по случай третата годишнина от смъртта ѝ, като сподели снимка на любимите си кучета в Instagram.

„Нейно Величество ще бъде завинаги обичана, винаги ще ни липсва и никога ще бъде забравена“, написа тя под снимката. „Не минава и ден, в който да не си помисля за добротата, която безрезервно ми беше проявявана в добри и лоши времена. Грижата за любимото корги на Нейно Величество е чест и ежедневно напомняне за моментите, които споделихме заедно.“

Снимка: Getty Images

Сара разказа за осиновяването на кучетата в ексклузивно интервю за People през март 2023 г.

„Те са национални икони, така че всеки път, когато тичат да гонят катерица, се паникьосвам“, сподели тя по това време. „Но те са истинска радост и винаги си мисля, че когато лаят в нищото и няма катерици наоколо, вярвам, че е защото Кралицата минава наблизо.“

На 30 октомври, Бъкингамският дворец потвърди, че крал Чарлз официално отнема кралските титли на Андрю. По-малкият брат на краля вече няма да бъде принц или Негово Кралско Височество, а също така му беше официално наредено да се откаже от договора си за наем в Роял Лодж. Вместо това той ще се премести в неназован имот в частното имение Сандрингам, собственост на кралското семейство.

Снимка: Getty Images

Ходът е поредният проблем за бившата двойка, идващ на фона на подновеното разследване на миналите им връзки с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епщайн. Последното развитие, което може би е запечатало съдбата им с Двореца, беше публикуването на два имейла до Епщайн, по един от Сара и Андрю.

Според други медии, съобщението на Андрю е изпратено през 2011 г., денят, в който The Mail публикува скандалната снимка на него, прегърнал жертвата на Епщайн Вирджиния Джуфре, която също го обвини в сексуално посегателство. Андрю многократно е отричал обвиненията и е постигнал извънсъдебно споразумение с Джуфре, която почина от самоубийство през април 2025 г.

В имейла си до Епщайн бившият принц е написал: „Аз съм също толкова загрижен за теб! Не се тревожи за мен! Изглежда, че сме заедно в това и ще трябва да се издигнем над него.“

„В противен случай, поддържайте тясна връзка и скоро ще играем още!!!!“, добави той, преди да се подпише с „А, Негово Кралско Височество херцогът на Йорк, KG“. Публикуването на този имейл разкри, че е излъгал публично за прекратяването на връзките с милиардера през 2010 г.

Снимка: Getty Images

В имейла на Сара, тя се извинява на Епщайн за публичното си отричане от него в интервю за Evening Standard през март 2011 г. В интервюто тя казва, че е допуснала „ужасна, ужасна грешка в преценката“, като е приела пари от него, и също така споменава обвиненията в сексуален тормоз срещу него, казвайки: „Ненавиждам педофилията“.

„Както знаеш, аз не съм казвала, абсолютно не съм казвала думата „педофил“ за теб“, пише още тя. „Знам, че се чувстваш адски разочарован от мен. И трябва смирено да се извиня на теб и на сърцето ти за това. Ти винаги си бил верен, щедър и върховен приятел на мен и моето семейство.“

Изявлението на Двореца, с което Андрю беше лишен от титлите му, включваше остро споменаване на връзките на Андрю и Сара с Епщайн: „Техни Величества желаят да заявят ясно, че техните мисли и най-дълбоки съчувствия са били и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на насилие“, заключи дворецът, визирайки крал Чарлз и кралица Камила.

Снимка: Getty Images

В изявлението си относно кучетата Муик и Санди, дворецът заяви: „Коргитата ще останат със семейството“, оставяйки отворен въпроса с кого точно ще живеят коргитата: Андрю, 65, Сара, 66, или евентуално една от дъщерите им, принцеса Беатрис, 37, или принцеса Юджини, 35, и техните семейства.

Повече за скандала в кралското семейство - вижте в следващото видео.

