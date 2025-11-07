Впечатляващата история на изоставен пудел развълнува хиляди по цял свят. Когато собственикът на кученцето Уди умира, семейството продава къщата и изоставя кученцето пред вратата. Повече от година животинчето чакало завръщането на собственика си пред къщата.

Елдад Хагар, основател на организацията "Надежда за лапи", намира Уди в плачевно състояние - кученцето било депресирано и отказвало да яде.

Как е оцеляло?

В лошо време кученцето се криело под под верандата. Съседите понякога оставяли храна и вода на на животинчето, но въпреки това то било видимо недохранено. Наложило се да го стабилизират венозно.

Историята на кученцето Уди развълнува сърцата на хиляди по целия свят, когато от организацията разказват неговата история.

Когато намират Уди под верандата, козината му е мръсна и сплъстена, има проблеми с очите и е видимо отпаднал. Успяват да го измъкнат от мястото на укритието му, като го примамват с храна. За първи път от почти година Уди напуска дома, в който чака стопанина си.

Как се променя кученцето герой

По-късно козината на Уди е обръсната, а той изкъпан и обезпаразитен. Известно време Уди се социализира с други кучета, които търсят своя нов дом и стопани в дома на доброволка към организацията.

Повече гледайте във видеото.

Предани и верни на стопаните си, кучетата често остават да ги чакат там, където са били за последно.

