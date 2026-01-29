Едно малко дете стана истинска звезда в социалните мрежи – заради своята невероятна усмивка, която наподобява известен персонаж на Disney.

Когато Леви бил на 7 месеца, неговият баща Джордан Дар забелязал, че когато се усмихва, малкото дете има поразително сходство с намръщения, но изключително симпатичен персонаж Карл Фредриксeн от приключенската анимация “Up” (2009).

„Той нежно го нарече „усмивката Карл Джуниър“, разказва майката на Леви - Али Дар пред People, визирайки сладката широка усмивка, която синът ѝ често прави. И допълва, че когато самата тя Али забелязала сходството, не можела да се спре да се смее. „Карл Фредриксен е един от любимите ми персонажи!“, допълва тя.

Многодетната майка, която освен Луи има още шест деца - Луси (4), Теди (8), Сам (12), Джуд (13), Люк (15) и Винсент (16), решава да сподели видеа на сладката усмивка на най-малкия си син в социалните мрежи. За отрицателно време клиповете добиват огромна популярност, събирайки милиони гледания и харесвания.

За 39-годишната майка на седем деца, известността и интересът към видеата имат много дълбок смисъл и ѝ позволяват да направи повече за своето дете.

Малкият Леви, който сега е на една година, е диагностициран със Синдром на Даун, още по време на бременността. Али споделя, че това е бил много страшен за нея момент, защото по онова време тя и съпругът ѝ не познавали никого с това генетично състояние.

Но днес, връщайки се назад, гордата майка казва, че „не може да повярва, че се е страхувала от този живот“, като днес определя като „прекрасен“.

„Въпреки че имах шест деца преди Леви, чувствах се като съвсем нов родител, защото имаше много страхове как ще изглежда животът ми с него. Но истината е, че грижите за него не са много по-различни. Всъщност той е най-спокойното бебе. И най щастливата душа,“ разказва още Али.

И добавя, че е щастлива от факта, че с широката си усмивка, Леви успява да стопли сърцата стотици хиляди хората и да носи радост. Успоредно с това и да повиши осведомеността за хората със синдром на Даун.

„Хората дори коментират на кого още прилича Леви – оприличават го и на Хари Потър и Дани Де Вито,“ казва тя. „Тази мила реакцията истински сгрява сърцето ми.“

Какво е споделяла в рубриката на Ladyzone.bg "Малки разговори" Росица Букова, изпълнителен директор на фондация „Движение на българските майки” и конктерно за подкрепата ѝ към хора със Синдром на Даун - вижте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER