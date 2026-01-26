Лоша новина за фенките, които все още се надяваха на чудо: Джейсън Момоа изрече забранените думи! Да, онези думи, които могат да накарат всяка жена да настръхне. На 46 г. Момоа изглежда е в онзи опасен период, в който не само изглежда безупречно, но е и щастлив. И това е черешката за тортата, за всички фенки, които имаха тапети към Аквамен. Черешка, от която на мнозина им присяда!

Целувки на червения килим

На премиерата на филма „The Wrecking Crew“ Джейсън беше с приятелката си Адриа. Двамата се целуваха пред камерите, прегръщаха се силно и изглеждаха... по-влюбени от всякога. Припомняме, че двамата се запознават на снимачната площадка на „Сладко момиче “ (2021). Връзката им става публична през 2024 г., след като Момоа финализира развода си с Лиза Боне. Оттогава двамата са заедно на различни стилни събития, филмови фестивали и концерти. Следват се, разбира се, и в социалните мрежи и не пропускат да коментират постовете си със... сърчица!

"Тя е любовта на живота ми!"

Официалното потвърждение, че отношенията им са сериозни дойде от самия Джейсън Момоа. В интервю той заяви „Тя е любовта на живота ми. Много съм щастлив. Чудесно е, че можем да бъдем заедно.“

Джейсън Момоа и актрисата Адриа Арджона се появиха за пръв път в публичното пространство точно 14 февруари – празникът Св. Валентин. Адриа е с 13 години по-млада от хиливудската звезда. Двамата обаче предпочит да пазят подробности за връзката си в тайна.

Свободен и разведен

Джейсън Момоа и Лиза Боне се разведоха след 5 г. брак и общо 17 г. заедно. Връзката им е била особено специална. Той е по-млад от нея с 11 г. Вижда я за пръв път по телевизията и още тогава казва на майка си, че един ден Лиза ще му бъде съпруга. Точно така се случва години по-късно. Двамата посрещат първото си общо дете – дъщеря си Лола Йолани Момоа, а година по-късно и сина си Накоа-Уолф Манакауапо Намакаеха Момоа. Актрисата има и дъщеря на име Зоуи от брака си (1987–1993 г.) с Лени Кравиц.

Голямата любов на Джейсън и Лиза обаче приключва след 5 г. брак. Всички фенове бяха потресени от тази раздяла, защото двамата постоянно демонстрираха толкова силни чувства, че никой не подозираше за пукнатините помежду им.

Какво е общото между Джейсън Момоа и Григор Димитров?

Малко след развода си, Джейсън Момоа започва връзка с Ейса Гонсалес. Лятото на 2022 г. е, двамата се срещат и помежду им избихва любовна искра. Двамата участват заедно във филма „Линейката“ (Ambulance). На премиерата на лентата обаче не са заедно. За радост или не, връзката им приключва много бързо. Едва месец след като разкриват, че са заедно, те се разделят.

Към момента Ейса Гонсалес е жената до българския тенисист Григор Димитров. Двамата потвърдиха връзката си през април 2025 г. Григор я заговаря в социалните мрежи много преди двамата да имат каквито и да било отношения. Той и пише, но поради различни причини тя все не му отговаря.

"Ставаше въпрос за много джентълменско съобщение, а не просто "йо" или огнените емотикони, които днешните хлапета изпращат като опит за свалки.", признава тя в интервю.



За първи път се появяват публично в Мадрид, а след това и на филмовия фестивал в Кан. Впоследствие отношенията им се задълбочават - двамата тренират заедно, носят пръстени, тоалети на известни модни брандове, а тя неизменно го подкрепя на мачовете му.

По-голяма любов от най-голямата

Преди да започне връзката си с Адриа, за Джейсън Момоа се носят слухове, че е с актрисата Кейт Бекинсейл. Те се зародиха, тъй като на афтърпартито на „Венити Феър“ след Оскарите той даде сакото си на актрисата. „Беше й студено и просто постъпих като джентълмен. Повече на никого няма да давам сакото си“ – поясни тогава звездата от „Аквамен“ и „Дюн“.

Няколко неуспешни и кратки връзки след брака си, Джейсън Момоа отново има сърце само за една жена - Адриа. От голямата любов явно има по-голяма!

