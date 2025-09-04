Джейсън Момоа разби всички модни клишета на кинофестивала във Венеция. 46-годишната звезда от „Аквамен“ се появи на червения килим изцяло облечен в розово – костюмът, обувките и дори педикюрът бяха решени в нежния и романтичен цвят.

Момоа бе заложил на елегантен сет от сако и панталон в бебешкорозово, съчетани с бяла риза. Вместо затворени обувки, актьорът носеше чехли с дълъг косъм и коркова подметка – отново в същия цвят. В джоба на сакото му се подаваше копринена кърпичка, която също бе в розово.

И за да изглежда, че той се е постарал целият му аутфит да изглежда в синхрон, ноктите на краката му също бяха с розов лак.

Розовият педикюр несъмнено беше важен акцент от визията на актьора, подчертаващ увереността, с която той се появи на премиерата на най-новия филм с негово участие – „In the Hand of Dante“.

На червения килим във Венеция Джейсън пристигна със своя син, 16-годишния Накоа-Улф Момоа, който е от брака му с Лиза Боне. Тийнейджърът се беше постарал да изглежда като баща си и също бе заложил на розови акценти в облеклото си.

В Story в Инстаграм актьорът показа свежата си визия на своите последователи, подчертавайки най-важния елемент – педикюра.

„Да, ноктите ми са лакирани“, сподели Момоа във видеото.

Филмът „In the Hand of Dante“ е криминален трилър на режисьора Джулиан Шнабел. Историята проследява мистериозно пътуване на ръкопис на „Божествена комедия“ от Данте Алигиери — от свещеник до мафиотски бос в Ню Йорк. Сред звездния актьорски състав са още Гал Гадот, Мартин Скорсезе, Джерард Бътлър и Ал Пачино.

