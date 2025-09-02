Неслучайно в последните години Александра Богданска се наложи като най-влиятелния български модел и инфлуенсър. Защото тя притежава всичко – красота, грация, стил и не на последно място и нужната увереност да демонстрира всички тези качества.

И ако в момента Алекс е на 82-рото издание на престижния филмов фестивал във Венеция, то това е напълно заслужено.

Тя се откроява достойно сред световните звезди, до които застава редом, със самочувствие. И блести в пълна сила – с чаровна усмивка и зашеметяваща, стилна визия.

На бляскавото събитие, което акцентира не само на изкуството, но и на модата - която се превръща в истински зрелищен спектакъл, българката привлече вниманието и на фотографите, и на модните критици. Тя бе избрала шармантна рокля, която буквално остави малко на въображението – със смелия баланс между стил и ексцентричност.

Към кадрите, които сподели в социалните мрежи, Алекс отбеляза, че стъпва на червения килим на фестивала като гост. Нещо, което в никакъв случай не омаловажава нейната изява - фотографските обективи следват всяко нейно движение, запечатвайки я завинаги като една истинска звезда.

Това не е първата изява на Александра Богданска във Венеция. Тя дебютира на престижния фестивал през 2023 г. И бе отличена от американското модно списание Evie за една от най-добре облечените на събитието, наред с идола ѝ от детството Бианка Балти и Джордж Клуни и съпругата му Амал.

Какво е споделяла Алекс Богданска през годините - гледайте във видеото:



