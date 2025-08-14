Тъй като сме в сезона на ваканциите и пътешествията, не е никак странно, че често, благодарение на социалните мрежи, виждаме Алекс Богданска на различни и винаги интересни места. Тя е или на брега на морето, където се радва на слънчевите лъчи в приятелска компания или е в почти екстремна близост до изригващ вулкан – който едва не разтопява обувките ѝ.

А сега е ред Алекс да посети и баба, в къщата ѝ на село. Какво по-хубаво от това да си насред двора, заобиколен от зелени чимшири и сенчести лозови асми. И да си говориш със своята баба, и да ѝ споделяш. Дори и нещата, които тя не може да разбере – защото са толкова далечни от нейното поколение и начин на живот.

Затова не е чудно недоумяващото изражение на възрастната жена, когато вижда своята внучка да залепя странни неща върху лицето си.

А Алекс настоятелно пита: „Защо, бабо, според теб, съм си залепила тези лепенки?“. А бабата вдига рамене: „Откъде да знам, бабо, бе, аз съм възрастна, не ги разбирам тези неща. Но ми е интересно.“

И Алекс старателно започва да обяснява, че става дума за кинезиотейп ленти за лице, които действат подобно на лифтинг. И завършва видеото, заключвайки колко огромна е разликата между поколенията.

Какво е кинезиотейп

Първоначално методът е използван за лечение на навяхвания, мускулни болки и отоци и се основава на използването на специална лепенка. Терапевтичният ефект на лепенката се постига благодарение на това, че при нанасяне тя леко повдига кожата на мястото на фиксиране, подобрявайки микроциркулацията на зоната. Благодарение на това мускулите променят позицията си, подобрява се работата на централната и периферната нервна система и се активира лимфния дренаж.

Днес лепенките се използват и в козметиката – и действат в посока на това да намаляват както мимическите, така и бръчки, получени по време на сън.

А кои процедури се препоръчват през летните месеци и кои е добре да избягваме - вужте във видеото:

