Има познат вид страх, когато осъзнаете, че не сте напълно сами в кухнята. Понякога гледката на мишка, стрелкаща се под хладилника, може да накара дори най-спокойния човек да се паникьоса. Преди да започнете да се изнервяте, знайте, че повечето мишки обикновено не се появяват само защото домът е мръсен.

В повечето случаи мишките са мързеливи същества, което означава, че предпочитат да поемат по най-лесния път навътре, особено когато наблизо има топлина, храна или подслон. Ето как да предпазите дома си от малките вредители.

ТОП 5 неща, които правят дома ви "мишена" за мишки

Леснодостъпни отвори

Да, мишките искат подслон и храна, но никога не биха се затруднили, за да влязат някъде – те търсят лесни входове.

Външните врати, гаражните врати, вентилационните отвори и тръбите могат да имат пролуки, които дават достъп на мишките до дома. За да направите дома си по-малко мишена, можете да запечатате всяка пролука и да затворите напълно всяка врата.

Има специални винилови бариери за гаражни врати. За да запечатате мястото, където тръбите влизат в дома ви, можете да запълните зоната със стоманена вата и да я задържите на място със строително лепило или надежден уплътнител.

Снимка: iStock

Топлина

Веднъж влезли в къщата, мишките ще останат дълго време, ако имат достъп до топли кухини, като например във въздуховоди или зад кухненски шкафове.

Първата стъпка, която можете да предприемете е да запечатате входните точки, както е споменато по-горе. Следващата стъпка е да следите за признаци, че са вътре, за да можете да откриете евентуално нападение рано. Възможно е да имате мишка в кухненските си шкафове или стени, без никога да я видите, но те винаги оставят следи за присъствието си. Ще разберете, че имате мишки във вентилационните отвори на отоплението, защото ще забележите миризмата им и ще ги чуете да се движат. Мъжките например маркират територията си, като уринират, за да оставят миризми си след себе си.

Ако забележите тези признаци, свържете се с специалист по борба с вредителите или вземете незабавни мерки за премахване на мишките, преди да се размножат и разпространят в други части на дома ви.

Достъпна храна

От разсипани зърнени храни и отворени торбички за храна за домашни любимци до семена за птици на открито и боклуци, всяка незапечатана храна е покана за тях да влязат в дома ви.

За да направите дома си по-малко гостоприемен, съхранявайте храната в плътно затварящи се пластмасови, стъклени или метални контейнери, вместо в картонени или хартиени опаковки и следете домакинската работа - избърсвайте плотовете, печката и кухненската маса ежедневно. Метете или почиствайте с прахосмукачка кухненския под редовно и изхвърляйте боклука от кухнята ежедневно. Мийте чиниите след всяко хранене през деня, вместо да ги оставяте да се трупат в мивката.

Снимка: iStock

Външни отпадъци

Подреждането отвън е също толкова важно, ако не и по-важно, от почистването вътре. Други примамливи фактори за мишките са купчините безпорядък около гаражи, мазета или тавани, които те могат да използват за скриване и създаване на гнезда. Ако имате високи треви, храсти или плевели близо до основите на дома си, мишките могат да се скрият там и естествено да намерят път в дома ви за топлина.

Влажни зони

Болдуин казва, че мишките могат да живеят почти навсякъде, стига да имат достъп до вода и храна. Вътре, течащи тръби, конденз под мивки или дори купички за вода за домашни любимци, оставени навън за една нощ, могат да привлекат жадни гризачи.

Не е нужно да вдигате купичките на домашния си любимец вътре, ако няма признаци за появата на мишки. Приоритизирайте отстраняването на течовете веднага щом ги забележите и да изсушите влажните пространства, за да премахнете още една причина за тяхното заселване.

Снимка: iStock

