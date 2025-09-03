Филмовият фестивал във Венеция винаги е бил сцена на блясък, висша мода и емоции. Но тази година една необичайна история успя да засенчи скъпите дизайнерски рокли и внимателно режисирани изяви на червения килим. Главната героиня е италианката Елда Калабрезе, която буквално превърна чаршаф от хотелската си стая в най-обсъждания тоалет на фестивала.

От Милано до Венеция… и откраднатия куфар

Елда пътува от Милано към Венеция, за да присъства на гала вечеря, която е част от кинофестивала. В куфара си носи всичко необходимо: рокля, обувки, аксесоари, бижута. Но при пристигането ѝ се оказва, че куфарът е изчезнал – вероятно откраднат по време на пътуването. „Представете си да ви оберат и да останете облечени само с чаршаф“, споделя италианката в публикация в своя Инстаграм. „Останаха ми само ботушите!“.

Паника? Не! Креативност

Пред трудната дилема – да се откаже или да импровизира – Елда избира второто. В хотелската си стая набързо взема решението да използва белия чаршаф от спалнята, пристяга го на кръста с ластик за коса и бандана и оформя приказна рокля с шлейф. Резултатът е неочаквано елегантен и напълно различен тоалет от всеки друг, който минава по червения килим. В края на импровизирания шлейф Елда дори пише думата „Robbed” – „ограбена“.

Снимка: Instagram

Алекс Богданска отново на червения килим - където засия сред световния елит (СНИМКИ+ВИДЕО)

„За щастие, поне бельото беше с мен“, шегува се тя, демонстрирайки самоирония и спокойствие в ситуация, която за мнозина би била кошмар.

Реакцията на публиката

Фотографи, гости и фенове са изненадани, но и възхитени от смелостта и находчивостта на Калабрезе. В социалните мрежи снимките ѝ се разпространяват светкавично – някои виждат в нея символ на женска сила и креативност, други я определят като „кралицата на импровизацията“.

Снимка: Instagram

„Не можех да повярвам, че получих толкова много комплименти за тоалет, който всъщност изобщо не съществуваше“, заявява италианката.

Джулия Робъртс прикова всички погледи към себе си във Венеция (СНИМКИ)

„Наслади се на дрехите и бижутата ми, но помни – кармата винаги наблюдава“, казва Елда, обръщайки се към неизвестния крадец, който е посмял да вземе тоалета й.

Тази година Венеция стана свидетел на десетки и дори стотици изящни дизайнерски рокли, но нито една от тях не може да се похвали с толкова креативност и бързина при направата й.

Снимка: Instagram

Блясък във Венеция! Джордж и Амал Клуни засияха на червения килим (СНИМКИ)

Вижте още за кинофестивала във Венеция във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK