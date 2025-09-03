Филмовият фестивал във Венеция винаги е бил сцена на блясък, висша мода и емоции. Но тази година една необичайна история успя да засенчи скъпите дизайнерски рокли и внимателно режисирани изяви на червения килим. Главната героиня е италианката Елда Калабрезе, която буквално превърна чаршаф от хотелската си стая в най-обсъждания тоалет на фестивала.

От Милано до Венеция… и откраднатия куфар

Елда пътува от Милано към Венеция, за да присъства на гала вечеря, която е част от кинофестивала. В куфара си носи всичко необходимо: рокля, обувки, аксесоари, бижута. Но при пристигането ѝ се оказва, че куфарът е изчезнал – вероятно откраднат по време на пътуването. „Представете си да ви оберат и да останете облечени само с чаршаф“, споделя италианката в публикация в своя Инстаграм. „Останаха ми само ботушите!“.

Паника? Не! Креативност

Пред трудната дилема – да се откаже или да импровизира – Елда избира второто. В хотелската си стая набързо взема решението да използва белия чаршаф от спалнята, пристяга го на кръста с ластик за коса и бандана и оформя приказна рокля с шлейф. Резултатът е неочаквано елегантен и напълно различен тоалет от всеки друг, който минава по червения килим. В края на импровизирания шлейф Елда дори пише думата „Robbed” – „ограбена“.

Снимка: Instagram

„За щастие, поне бельото беше с мен“, шегува се тя, демонстрирайки самоирония и спокойствие в ситуация, която за мнозина би била кошмар.

Реакцията на публиката

Фотографи, гости и фенове са изненадани, но и възхитени от смелостта и находчивостта на Калабрезе. В социалните мрежи снимките ѝ се разпространяват светкавично – някои виждат в нея символ на женска сила и креативност, други я определят като „кралицата на импровизацията“.

Снимка: Instagram

„Не можех да повярвам, че получих толкова много комплименти за тоалет, който всъщност изобщо не съществуваше“, заявява италианката.

„Наслади се на дрехите и бижутата ми, но помни – кармата винаги наблюдава“, казва Елда, обръщайки се към неизвестния крадец, който е посмял да вземе тоалета й.

Тази година Венеция стана свидетел на десетки и дори стотици изящни дизайнерски рокли, но нито една от тях не може да се похвали с толкова креативност и бързина при направата й.

Снимка: Instagram

Вижте още за кинофестивала във Венеция във видеото:

