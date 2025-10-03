Георгита Ценева е на 31 години от Ботевград, майка на четири деца – Ника (8 г.), Дея (6 г.), Яна (3 г.) и най-малкия Боил, който е едва на няколко дни. Заедно със съпруга си Николай управляват ресторант и детски кът към него. Животът ѝ е посветен на семейството, работата и спорта, а впечатляващото е, че Георгита е тренирала активно и по време на четирите си бременности. Само дни след раждането на сина си тя отново е във фитнес залата.

„От 15-годишна се занимавам със спорт – тренирах лека атлетика, половин година кикбокс, започнах активно фитнес, плуване, функционални тренировки. Спортът и здравословният начин на живот са голяма страст за мен“, споделя тя.

Семейството

„Имам три прекрасни дъщери и един син – Ника на 8 години, Дея на 6, Яна на 3 и Боил на 12 дни. Най-голямата кака е изключително грижовна и всеотдайна към бебето. Може да готви, тренира лека атлетика, тенис, шах, рисува и отскоро прави гривнички и ги продава. Дея е малко диво човече – прави по 10 гръбни набирания, тренира плуване и е винаги усмихната. А Яна подражава на каките.“

С баща им Николай са заедно от 15 години: „Минали сме през доста катаклизми, но винаги сме искали голямо семейство с повече деца – поне 6. Той най-накрая се чувства изпълнен, че в женското ни царство се появи и момче за негова подкрепа.“

Снимка: Личен архив

Майчинството и спортът

Убедени сме, че с 4 деца не е никак лесно, но младата майка не се оплака и за миг. Напротив - тя се наслаждава на всеки един момент от майчинството и сладкия смях у дома.

„Изпълнена съм с радост – наслаждавам се на сладкия аромат на бебе вкъщи, на всеки момент, когато го кърмя или просто си лежа до него. Различно е усещането – при всяко едно дете започваш една нова страница от живота си.“

За раждането си тя споделя „Беше естествено и за четвърто мога да кажа, че всяко раждане е различно. В нито един момент не ми е минавало през главата да спра да тренирам – имала съм много уморени дни, недоспала, но тренировките само ми помогнаха.“

Снимка: Личен архив

Георгита е убедена, че спортът е помогнал при всичките ѝ бременности:



„Ако няма противопоказания по време на бременност, тренировките само ще помогнат за по-лесно раждане (потвърждавам с четири раждания, преминали в тренировки), а възстановяването е много по-бързо след раждането, избягва се следродилна депресия и ниско самочувствие.“

Ежедневие с четири деца

Дните на Георгита са изпълнени с движение и организация. „Сутрин Ника се оправя сама за училище и излиза, будя Дея и Яна за градина, сами избират дрехи. Давам на всичките клеева тинктура и чай от лайка с мед преди излизане. Докато Боил спи, приготвям закуска – предимно яйца, зеленчуци и лимецов хляб, както и продукти за обяда. Задължително излизаме навън (стига да не вали), все пак е на две седмици и съм по-внимателна. Следобедите често съчетавам разходки с тренировки, а вечер винаги отделям време за фитнес.“

Снимка: Личен архив

За възпитанието тя ни споделя: „Когато са повече деца, играта между тях се случва спонтанно и на родителя не му се налага постоянно да ги занимава. Не използваме телефони за спокойствие и телевизор (веднъж месечно пускаме филмче). Залагаме на свободна игра.“

Лично време и мотивация

Несъмнено грижите за 4 деца не оставят и минутка за всяка отдадена майка, но Георгита намира време дори да чете книга.

„За да бъдеш пълноценен родител, личното време е много важно. Отделям 5 дни в седмицата за тренировка около час. Очаквам отварянето на вътрешния басейн и сутрин ще ходя с Боил да плувам, а вечер – във фитнеса. Поддържането на спретнат външен вид – оправена коса, лек грим и хубаво облекло – са задължителна част от ежедневието ми, но те не отнемат повече от 10 минути. Времето, в което кърмя, използвам за четене на книга.“

Снимка: Личен архив

За чувството след тренировка: „Движението те преобразява, дава ти толкова много енергия. Всеки трениращ знае какво е усещането след добре направена тренировка.“

С четвъртата си бременност тя качва 10 килограма, но споделя, че това са просто цифри, а по-важно е как се чувства.

„Качих 10 кг., но не обичам да следя кантара – теглото е относително. Жените не трябва да треперим за всяко кило, а по-скоро как се чувстваме в кожата си. В момента съм 55 кг, забременях 49 кг, но се чувствам много добре. С постоянство ще върна мускулатурата и бих се опитала да задържа качените килограми.“

Снимка: Личен архив

