В света на политиката и армията има фигури, които не държат речи и не носят оръжие – но въпреки това имат официални титли, униформи и… сериозна обществена популярност. Някои животни по света не са просто любимци – те имат истински „професии“, церемониални звания и дори държавен статут.

Ето някои от най-любопитните истории.

Котката Лари – главният мишелов на Великобритания

От 2011 г. насам една котка изпълнява официална роля в сърцето на британската политика – в 10 Downing Street, резиденцията на министър-председателя на Обединеното кралство.

Лари е осиновен от приюта Battersea Dogs & Cats Home и получава титлата Chief Mouser to the Cabinet Office (главен мишелов към кабинета). Неговата задача? Да контролира популацията на гризачи в сградата.

Снимка: https://www.instagram.com

Макар ролята му да звучи шеговито, тя е напълно истинска – котките традиционно са използвани за борба с вредителите в британските институции. Лари обаче се превръща в нещо повече от ловец на мишки. Той преживява няколко премиери, появява се редовно в медиите и дори има собствен публичен профил в социалните мрежи.

Днес той е не просто служител, а своеобразен политически талисман – символ на приемствеността в динамичния свят на британската политика.

Nils Olav III – генерал-майор в Норвежката армия

Ако котка може да има държавна длъжност, защо един пингвин да не направи военна кариера?

Nils Olav III е кралски пингвин, който живее в зоологическата градина в Единбург. Той е официалният талисман на Норвежката кралска охрана.

Снимка: https://www.instagram.com

Историята започва още през 70-те години, когато норвежки гвардейци посещават Единбург и осиновяват пингвин за символ на полка си. С времето традицията се запазва, а всеки следващ пингвин, носещ името Nils Olav, получава церемониални повишения.

Настоящият Nils Olav III е повишен до чин генерал-майор – звание, което получава по време на официални военни церемонии с инспекции, медали и паради. Разбира се, ролята му е символична, но уважението е напълно истинско.

Макс III – кметът на Айдълуайлд, Калифорния

Макс е голдън ретривър и настоящият церемониален кмет на Айдълуайлд.

Градчето няма официално общинско управление, затова „кметските избори“ се организират благотворително от местната търговска камара. Средствата се даряват за каузи, а победителят – обикновено куче – става символичен кмет.

Max III наследява Max II и продължава традицията на „кучешко управление“, превръщайки се в туристическа атракция и любимец на жителите.

Снимка: https://www.instagram.com

Клайд – кметът на Дивайд, Колорадо

В малкото населено място Дивайд също има животно за кмет - магаре. Клайд е избран за церемониален градоначалник с благотворителна цел, подобно на Mакс III.

Тук също става дума за символична титла – инициативата събира средства за местни организации и приюти, а магарето изпълнява ролята на обществен талисман.

Снимка: https://www.instagram.com

Кайро – „героят“ от операцията срещу Бин Ладен

Cairo е белгийска овчарка, служила в United States Navy SEALs – по-конкретно в екипа, участвал в операцията срещу Осама бин Ладен през 2011 г.

Снимка: https://www.instagram.com

Той е военно куче, обучено за специални операции. Участвал е в мисията в Пакистан като част от екипа, но конкретните му действия остават класифицирани. Историята му е документирана и той е едно от най-известните военни кучета в света.

Пънксутауни Фил – мармотът, който „предсказва“ пролетта

Той е най-известният мармот в САЩ. Всяка година на 2 февруари в Punxsutawney се провежда традиционният празник Groundhog Day.

Според фолклора, ако мармотът види сянката си – зимата ще продължи още шест седмици. Ако не я види – пролетта идва по-рано.

Снимка: https://www.instagram.com

Традицията датира от XIX век и има германски корени. Разбира се, „прогнозите“ са символични, но събитието привлича хиляди туристи и е част от американската попкултура (особено след филма „Groundhog Day“).

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER