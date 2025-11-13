В исторически ход Испания прие нов закон, който официално признава домашните любимци не като имущество, а като членове на семейството. Това решение бележи важна стъпка напред в защитата на животните и начина, по който обществото гледа на тяхното място в човешкия живот.

Животните не са предмет, те имат душа!

Новите промени в испанското законодателство третират животните като същества, способни да изпитват чувства и емоции. Това означава, че при съдебни спорове, като например разводи или раздели, интересите на домашния любимец ще се вземат под внимание наравно с тези на хората.

Съдът вече трябва да решава при кого ще остане животното, като се отчита неговото благосъстояние, привързаността към стопаните и средата, в която ще живее. Освен това законът предоставя по-голяма защита срещу изоставяне, лошо отношение и насилие над животни.

Защо този закон е важен?

Новото законодателство признава, че животните не са вещи, а същества с чувства — те изпитват болка, страх, радост и обич. Това отражава растящото разбиране в обществото, че животните заслужават уважение и правна защита, съизмерима с тяхната роля в човешкия живот.

Юристи и организации за защита на животните посрещнаха решението с одобрение, като го нарекоха крачка към по-хуманно бъдеще и пример за други държави в Европа.

Испания следва европейската тенденция

Испания не е първата държава, която признава животните за „същества с чувства“. Германия, Франция, Австрия, Португалия и Швейцария вече имат подобни закони. Новата мярка поставя Испания в челните редици на страните, които активно работят за подобряване на правния статут на животните.

Какво означава това за собствениците?

За собствениците на домашни любимци това е добра новина – техните четириноги приятели вече имат официален правен статут и повече защита от злоупотреби. Но това носи и повече отговорност: животните вече не могат да бъдат изоставяни или третирани безнаказано като вещи, какт винаги е трябвало да бъде.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK