В Дубай всичко може да бъде луксозно – от автомивките до детските градини. Но в града на небостъргачите има място, което пренася тази концепция в един неочакван свят – този на домашните любимци. В хотела за животни Pawsh, кучета и котки живеят като истински шейхове.

Екипът на Pawsh се стреми да промени начина, по който собствениците гледат на временната грижа за любимците си. Вместо „пансион“, те предлагат „преживяване“. Те правят нещо, което досега не е виждано на пазара – „пространство, което се усеща по-скоро като Риц, а не като конюшня“.

Пространството е разположено в индустриалната зона Al Quoz 3, но отвътре няма нищо индустриално – повече прилича на бутиков хотел, отколкото на място, където оставяш кучето си, докато си извън града.

По информация от сайта на хотела, апартаментите за животни са просторни, обзаведени с меки легла и климатик. Освен стандартното настаняване, Pawsh предлага:

дневна грижа

зона за игра

фризьорски и спа услуги

транспорт от и до адреса на собственика

Животни с график като на инфлуенсъри

Гостите на Pawsh не остават сами – те имат график за игри, разходки и социализация. Кучетата се събират по темперамент и размер, а за котките има отделна, по-тиха зона. Всеки любимец има персонален план за деня, изготвен според характера му и навиците, които стопанинът описва при регистрацията.

„Идеята е животните да не бъдат просто наблюдавани, а да се чувстват ангажирани и спокойни“, пишат от хотела.

Снимка: https://www.instagram.com

Лукс или необходимост?

В Дубай, където температурите често достигат над 40 °C, а работният ритъм е интензивен, подобни услуги не са рядкост.

Хотелите за домашни любимци са решение за собственици, които често пътуват или прекарват дълги часове извън дома. Този хотел се позиционира в по-високия ценови сегмент, но предлага и практични услуги – като възможност за кратък престой през деня или транспортиране на животното след фризьорска процедура.

Снимка: https://www.instagram.com

Професионален подход

Според екипа на Pawsh, всеки служител преминава обучение, за да може да разпознава поведението и емоционалните нужди на животните.

Макар визията на хотела за домашни любимци да е впечатляваща, някои собственици споделят в социалните мрежи, че високият стандарт идва с цена, която не всеки би могъл да си позволи.

Други пък отбелязват, че спокойствието да знаеш, че животното ти е в безопасност и комфорт, компенсира разходите.

Повече за хотелите за домашни любимци у нас- вижте в следващото видео.

