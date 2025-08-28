Оставянето на дете за първи път в детска градина може да бъде емоционално предизвикателство както за детето, така и за родителите. Въпреки че всяко дете е различно, има няколко полезни съвети, които могат да помогнат да се направи преходът по-малко стресиращ. Тези съвети се базират на препоръки от различни форуми и статии, и доказано работят.

Тази малка "раздяла" изисква търпение и разбиране. Всичко започва с подготовката, последователността и емоционалната подкрепа. Ако подходите с увереност и подкрепа, детето ще се чувства по-сигурно и по-бързо ще свикне с новата обстановка.

Ето как можете да помогнете на себе си и на детето при първите крачки в детската градина:

Предварителна подготовка

Запознаване с детската градина

Ако е възможно, водете детето си до градината преди първия ден, за да се запознае с новата среда. Показването на стаите, играчките и дори срещите с учителите могат да помогнат на детето да се почувства по-спокойно. Този трик използва журналистката и майка на бизнаци Ева Веселинова.

Говорете вкъщи

Обсъждайте с детето какво ще се случва и какво може да очаква. Например, може да кажете: „Утре ще играеш с нови приятели и ще научиш нови игри“.

Снимка: iStock

Полезни практики

Въведете кратки, но ефективни ритуали за сбогуване – състезание до колата - кой ще стигне преди татко, кратка прегръдка, целувка и обещание да се върнете. Това създава чувство за сигурност. Винаги носете в дамската си чанта някакъв дребен подарък, който може да извадите, ако се случи емоционална криза. Нека това бъде книжка или пък сушени плодове. Вместо шоколадовите яйца с играчка, може да напазарувате дребни фигурки и да ги сложите в старо пластмасово яйце.

Взимането от яслата може също да се окаже предизвикателство. Гузната съвест кара майките да купуват дребни подаръчета на детето, когато го вземат от яслата. Ако това би ви накарало да се чувствате добре, носете му дребни подаръци в началото, когато започва ясла. След време постепенно ги разредете - през ден, след това увеличавайте разликата, докато свикне, че може и без подарък.

Създаване на позитивни асоциации

Направете детската градина забавна

Разказвайте истории, които подчертават забавленията и приятелствата в детската градина. Като се фокусирате върху позитивните моменти, може да намалите страха.

Споделяйте личен опит

Разговаряйте с детето за собствени преживявания или спомени от детската градина, когато вие сте ходили. Това може да му помогне да приеме факта, че всяко дете преминава през този етап.

Снимка: iStock

Постепенно привикване

Започнете с кратки периоди на присъствие. Ако е възможно, започнете като оставяте детето за кратко време в градината. Постепенно увеличавайте времето. Това ще улесни значително повече прехода към непознатото.

Уверете се, че детето знае, че ще се върнете в определен момент. Например: „Ще дойда да те взема след обяд“.

Емоционална подкрепа от родителите

Не показвайте собственото си безпокойство. Децата са много чувствителни към емоциите на родителите. Ако родителят е тревожен, това може да засили чувството на несигурност у детето.

Снимка: iStock

Време

Не бързайте. Промените в живота на детето може да изискват време. През първите дни може да има моменти на плач, но постепенно детето ще се адаптира към новото си ежедневие.

Всеки напредък, дори малък, трябва да бъде похвален и забелязан. Това дава на детето увереност и го мотивира да се чувства по-добре в новата обстановка.

Емоциите на детето

Не се страхувайте да покажете емпатия. Когато детето плаче, важно е да му покажете, че разбирате чувствата му, но същевременно и да го насърчите да се справи с новата ситуация.

Не отлагайте сбогуването прекалено дълго. Макар че може да е изкушаващо да отложите сбогуването, това често води до още по-голямо напрежение. Вместо това бъдете кратки и уверени, но нежни.

Снимка: iStock

Познати играчки и предмети

Някои деца намират утеха в играчките, с които най-много си играят у дома. Привързаността към определен предмет, например одеяло или плюшено мече, може да се окаже в голяма помощ на детето. Ако то спи с дадения предмет, то в детската градина отива с едно от своите любими неща, в които намира спокойствие и комфорт.

Учителите в детската градина

Обсъдете очакванията си с учителите. Оставете детето в детската градина с увереност. Добре е да говорите как се справя детето с раздялата и какви техники изпалзвате у дома, за да го успокоите. Обсъждането на тези въпроси с преподавателите може да създаде сътрудничество, което да улесни прехода.

