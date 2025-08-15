Ева Веселинова е българска телевизионна водеща, репортер и журналист. Има опит в различни формати и проекти, както в ефир, така и онлайн. Днес тя е майка на 4-годишни близнаци и се радва на огромна популярност в социалните мрежи. Знае перфектно гръцки и е участвала в конкурса „Мис Плеймейт“.

Какво не знаете за Ева Веселинова, която влиза в „Traitors: Игра на предатели“:

1. Тя е зодия Лъв, родена е на 20 август 1982 г. в София, но голяма част от живота си прекарва в Сливен и Гърция.

2. Докато учи в гимназията в Сливен, участва в няколко постановки в училищната трупа с главна роля. Готви се усилено за НАТФИЗ, но в последния момент се отказва.

Снимка: Facebook

3. Завършва специалност журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Притежава бакалавърска степен и по специалност българска филология.

4. Известно време живее в Гърция, на остров Санторини, където работи в туристическия бизнес.

5. Знае гръцки, английски и руски.

6. Отвъд кариерата й в медиите, тя е майка на близнаци – Стефания и Борис, които навършиха 4 години през април 2025 г.

Снимка: Facebook





7. "Най-голяма изненада за мен беше усещането, че цял живот съм правила това. Очаквах да ми е по-трудно, да има някаква лека депресия, заради огромната промяна, която внасят в живота две деца. Но нищо от това не се случи. Напротив! Едва ли някога съм била по-спокойна. И по-уморена“, споделя Ева в интервю за Ladyzone.bg няколко месеца след раждането на близнаците.

8. В социалните мрежи тя е вдъхновение за хиляди със способността си да се справя успешно с кариерата и майчинството. Има 30 хиляди последователи във Фейсбук и близо 80 хиляди в Инстаграм.



9. В момента Ева е водеща, продуцент и сценарист на онлайн предаването „Извън Райската градина с Ева“, което излиза всяка седмица.



10. Преди да стане известна, красивата журналистка е участвала в конкурса „Мис Плеймейт“.

Снимка: Facebook

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK