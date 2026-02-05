Една жестока новина разтърси България в последните дни – мъж и жена от свищовско село са изтезавали животни, заснемайки насилието, а видеоклиповете продавали на клиенти в интернет. Те са използвали множество уреди, включително приспособения за гилотиниране, мелене и бесене.



Двойката е извършвала ужасяващите деяния над 10 години. Днес те най-сетне са приведени под отговорност и арестувани в обвинение за жестокост и убийства на животни.

Това е поредно свидетелство за липсата на милосърдие към беззащитни същества - преди няколко месеца случаят с прегазеното куче Мая също повдига редица морални въпроси за границите на човечността.

На фона на подобни фрапиращи случаи, един български актьор показва, че човек може да притежава голямо сърце – изпълнено с любов към животните.

Става дума за актьора Веселин Плачков, който преди ден сподели щастливата новина в социалните мрежи, че е посрещнал нов член в семейството си. „Роди се звезда! Имаме си бебе. Момчето Терес“, написа развълнувано той към емоционален кадър, в който прегръща новороденото животинче.

Снимка: facebook.com/Veselin Plachkov

Терес е малко конче, от американската петниста порода Апалуза. „Тя е създадена от индианците Нез Персе в средата на ХVІІІ в. от конете, които испанските конквистадори довеждат със себе си“, обяснява самият актьор в публикациите си.

В началото на годината Веселин Плачков обяви, че е поставил нови цели в живота си. Той публикува кратко видео, чрез което намеква за новите си начинания – свързани с живот сред природата и отглеждането на животни. „Аз наистина съм благодарен! 2026 г. започна ударно за мен! Правим нещо изключително, стискайте ми палци! Далеч от суетата с грижа за душата! STAY WILD.“

Към хилядите коментари се включи и половинката му Мариана Попова – която побърза да уточни, че напълно подкрепя Веселин във всички негови решения. „Аз обожавам животните“, написа тя, споделяйки снимка, на която гали симпатично агънце. „И нима някой се е съмнявал, че няма да съм плътно до мъжа си, както всеки път! Дали мога да доя? Мога! Скоро ще Ви покажа! Намираме се в рая и никой и нищо не може да ни развали настроението!“

Снимка: https://www.facebook.com/mariana.popova

Мариана Попова бе гост в подкаст поредицата на Ladyzone "Малки разговори". Какво сподели певицата - вижте във видеото:



