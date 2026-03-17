Анабел Уолис очаква първото си дете от актьора Себастиан Стан. 41-годишната актриса, най-известна с ролята си на Грейс Бърджис в телевизионния сериал „Остри козирки“, се готви да посрещне първото си дете от 43-годишния Стан.

Анабел и Себастиан за първи път обявиха публично връзката си през 2022 г., след като бяха забелязани заедно на почивка в Гърция.

Макар нито тя, нито той да са потвърдили публично бременността, източници са споделили пред TMZ, че двамата се подготвят да станат родители за първи път. Изданието допълва, че подробности като очакваната дата на раждане и полът на бебето не са били оповестени публично.

Снимка: Getty Images

Уолис и Стан са известни с това, че пазят връзката си до голяма степен в тайна. Двамата рядко говорят за личния си живот в интервюта. Себастиан по-рано коментира решението да държат някои аспекти от връзката си извън светлината на прожекторите по време на интервю за Vanity Fair.

„Струва ми се, че в днешно време е много трудно човек изобщо да има някаква лична неприкосновеност,“ каза актьорът. Той добави, че връзката им „не е нещо, за което някой от двамата говори“ публично.

Новината за бременността идва в натоварен професионален период и за двамата. Стан се подготвя за излизането на два предстоящи филма – „Фьорд“ и филма на Marvel „Отмъстителите: Денят на страшния съд“. Уолис, от своя страна, ще партнира на Джейсън Стейтъм в екшън филма Mutiny, чиято премиера е насрочена за август.

Според TMZ двойката засега пази в тайна допълнителни подробности около предполагаемата бременност.

